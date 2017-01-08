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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۰۵

با صدور پیامی مشترک؛

نماینده ولی فقیه و استاندار درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند

نماینده ولی فقیه و استاندار درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در لرستان و استاندار لرستان در پیامی مشترک رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و هوشنگ بازوند استاندار لرستان به مناسبت درگذشت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیام تسلیتی صادر کردند.

در بخشی از این پیام آمده است:


انا لله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام  و رهبری بود و انقلاب از آغاز با نام او پیوند یافت. یاد و خاطره ایشان تداعی گر روزهای پیروزی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تلاشهای دلسوزانه ایشان برای مجد و عظمت ایران اسلامی، همواره بر تارک تاریخ این سرزمین خواهد درخشید.

در بخش دیگری از این پیام تسلیت مشترک آمده است:

اینجانبان مصیبت و ضایعه عظمای رحلت یار دیرین امام(ره) و انقلاب، مجاهد نستوه و دلسوز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به مقام معظم رهبری، همه ملت ایران و مردم استان لرستان و همچنین خانواده محترم ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای ایشان غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می نماییم.

کد مطلب 3872179

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