به گزارش خبرنگار مهر، گالری «شکوه» یکی از گالری های فعال پایتخت است که تقریبا روال مشخصی در برپایی نمایشگاه های خود دارد. پیش از این در برگزاری نمایشگاه های خوشنویسی و نقاشی خط تمرکز زیادی داشت و این روزها در برپایی نمایشگاه های آبرنگ فعال شده است. البته این گالری خود را به برپایی این نمایشگاه ها محدود نکرده و آثار دیگری را نیز در طول سال برپا می کند و جز چند هفته ای که در فصل تعطیلی گالری هاست این گالری هر جمعه افتتاحیه های خود را برپا می کند.

بهنوش فروتن مدیر گالری «شکوه» که خود از نقاشان موفق نسل جدید است درباره فعالیت گالری داری به خبرنگار مهر گفت: واقعا به نظرم فقط عشق به کار گالری داری است که این عده را در این حرفه نگه داشته است چون هر کدام از گالری داران اگر وارد بیزینس و واردات و صادرات می شدند موفق تر بودند. در فضایی که دولت هیچ کمکی به ما نمی کند و بسیاری مواقع مجبور هستیم از جیب خود هزینه کنیم چه دلیل دیگری جز عشق می تواند راهنمای ما در کارمان باشد.

وی ادامه داد: البته انرژی مثبت هنرمندان در ماندن در این حرفه بی تاثیر نیست. برخی از هنرمندها آنقدر دوست داشتنی هستند که انرژی که به آدم می دهند صد برابر پولی که آدم قرار است در بیاورد مهمتر است.

فروتن راه برون رفت از مشکلات اقتصادی گالری داری را حمایت دولت خواند و افزود: دولت باید از این حرفه حمایت کند نه اینکه وقتی کاری هم از ما می خرند باید ۲ سال بدویم تا پول هنرمند را از آنها بگیریم؛ تازه با کلی تخفیف و کم کردن سهم گالری و... .

این نقاش با اشاره به اینکه همه خانواده اش در کار اقتصادی هستند، گفت: من تنها فرد در میان خانواده ام هستم که هنر را انتخاب کردم. پشیمان نیستم که کار دیگری را انتخاب نکردم اما به نظرم ما هم باید یک جایی احساس کنیم به اندازه هزینه و زمانی که صرف می کنیم عایدی داریم.

دولت باید از این حرفه حمایت کند نه اینکه وقتی کاری هم از ما می خرند باید ۲ سال بدویم تا پول هنرمند را از آنها بگیریم؛ تازه با کلی تخفیف و کم کردن سهم گالری و... مدیر گالری «شکوه» درباره آفت هایی که این روزها برخی گالری ها دچارش هستند، بیان کرد: من در گالری خودم به هیچ هنرمندی برای دادن وقت نمایشگاه بی احترامی نمی کنم. یعنی حتی اگر کارهایی ارائه شود که بسیار بد هستند در نهایت می گویم جا نداریم اما هیچ وقت به او نمی گویم کارهایتان بد بود در حالیکه شنیده ام به برخی بی احترامی هم شده است.

فروتن درباره شلوغ بودن افتتاحیه ها در مقابل فروش کم آثار در گالری ها نیز گفت: دقیقا همین طور است که می گویید. سه چهار سال پیش وضع اقتصاد گالری ها بهتر بود. الان افتتاحیه ها باز هم شلوغ است اما در آن سال ها همه در افتتاحیه ها سر خرید بحث می کردند و حتی گاهی دعوا می شد اما امسال این اتفاق نیفتاده است و اگر بتوانیم در یک نمایشگاه ۱۱ کار هم بفروشیم راضی هستیم.

این گالری دار که بیشتر نمایشگاه های انفرادی در گالری اش برپا می کند از رویکرد جدید گالری به برپایی نمایشگاه های گروهی گفت و ادامه داد: سه هفته بعد یک نمایشگاه گروهی در گالری «شکوه» داریم که ۵۰ هنرمند در آن حضور دارند و ۸ بهمن هم یک نمایشگاه بسیار مهم گروهی از ۱۴ نفر از هنرمندانی که کارهای رئالیستی انجام می دهند برپا می کنیم. شاید در این اوضاع اقتصادی برپایی نمایشگاه گروهی فکر بهتری باشد و کارها بهتر فروش برود.

وی در پایان با توصیه به کسانی که تازه وارد حرفه گالری داری می شوند، گفت: من به کسانی که تازه وارد حرفه گالری داری می شوند توصیه می کنم با عشق کار کنند و به پولش فکر نکنند چون در این صورت خیلی زود جا می زنند. من خیلی وقت ها از مشکلات خسته شده ام و حتی به فکر رها کردن کار هم افتاده ام اما باز هم عشق مرا در این حرفه نگه داشته است و البته نقاش بودنم در این مسیر بی تاثیر نیست.