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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۳۰دی آخرین فرصت اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت

۳۰دی آخرین فرصت اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین المللی اینترنت را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگیهای ایجاد شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایتهای داخلی که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می شود را با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین الملل برای کاربران فراهم می کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین الملل اینترنت، با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت، برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی، اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس سایر اپراتورها باشد.

کد مطلب 3872932

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