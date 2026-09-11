به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از روند لایروبی و ترمیم بندهای خاکی بالادست شهر «سراب دوره» در راستای پیشگیری و مدیریت بحران و باتوجه‌به هشدارهای مربوط به‌احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات لایروبی و ترمیم این دو بند خاکی تأکید کرد و خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر اقدامات پیشگیرانه و آماده‌سازی آنها برای مواجهه با بارش‌های احتمالی پیشرو شد.

وی با اشاره به اهمیت این بندهای خاکی در کنترل رواناب‌ها و مهار سیلاب، گفت: این دو بند خاکی در بالادست شهر «سراب دوره» طی سال‌های گذشته نقش بسزایی در مهار و کنترل سیلاب‌ها داشته‌اند و لازم است عملیات لایروبی و ترمیم آنها با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار چگنی، همچنین بر آمادگی کامل دستگاه‌های متولی و انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور کاهش خطرات و خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید تأکید کرد.