به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از روند لایروبی و ترمیم بندهای خاکی بالادست شهر «سراب دوره» در راستای پیشگیری و مدیریت بحران و باتوجهبه هشدارهای مربوط بهاحتمال وقوع بارشهای سیلآسا، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات لایروبی و ترمیم این دو بند خاکی تأکید کرد و خواستار تکمیل هرچه سریعتر اقدامات پیشگیرانه و آمادهسازی آنها برای مواجهه با بارشهای احتمالی پیشرو شد.
وی با اشاره به اهمیت این بندهای خاکی در کنترل روانابها و مهار سیلاب، گفت: این دو بند خاکی در بالادست شهر «سراب دوره» طی سالهای گذشته نقش بسزایی در مهار و کنترل سیلابها داشتهاند و لازم است عملیات لایروبی و ترمیم آنها با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
فرماندار چگنی، همچنین بر آمادگی کامل دستگاههای متولی و انجام اقدامات پیشگیرانه بهمنظور کاهش خطرات و خسارات احتمالی ناشی از بارشهای شدید تأکید کرد.
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