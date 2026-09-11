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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

آمادگی دستگاه‌های متولی چگنی برای مواجهه با بارش‌های سیل‌آسا

آمادگی دستگاه‌های متولی چگنی برای مواجهه با بارش‌های سیل‌آسا

چگنی - فرماندار چگنی از آمادگی دستگاه‌های متولی این شهرستان برای مواجهه با بارش‌های سیل‌آسای احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از روند لایروبی و ترمیم بندهای خاکی بالادست شهر «سراب دوره» در راستای پیشگیری و مدیریت بحران و باتوجه‌به هشدارهای مربوط به‌احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات لایروبی و ترمیم این دو بند خاکی تأکید کرد و خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر اقدامات پیشگیرانه و آماده‌سازی آنها برای مواجهه با بارش‌های احتمالی پیشرو شد.

وی با اشاره به اهمیت این بندهای خاکی در کنترل رواناب‌ها و مهار سیلاب، گفت: این دو بند خاکی در بالادست شهر «سراب دوره» طی سال‌های گذشته نقش بسزایی در مهار و کنترل سیلاب‌ها داشته‌اند و لازم است عملیات لایروبی و ترمیم آنها با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار چگنی، همچنین بر آمادگی کامل دستگاه‌های متولی و انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور کاهش خطرات و خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید تأکید کرد.

کد مطلب 6943743

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