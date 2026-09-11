خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – حامد عرب زاده: آغاز سال تحصیلی در جزیره‌ای مانند خارگ، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اهمیت راهبردی آن، صرفاً به بازگشایی مدارس محدود نمی‌شود. استمرار آموزش با کیفیت، تأمین امکانات آموزشی، توجه به شرایط دانش‌آموزان و معلمان و فراهم کردن محیطی ایمن و مناسب، از جمله موضوعاتی است که در آستانه بازگشایی مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و رفع نواقص مدارس یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها است؛ چرا که کیفیت فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات مدارس تأثیر مستقیمی بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان دارد.

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی مستقر در جزیره و مشارکت اجتماعی می‌تواند بخشی از نیازهای حوزه آموزش و پرورش را پاسخ دهد؛ ظرفیتی که در خارگ با توجه به جایگاه صنعت نفت و حضور مجموعه‌های مختلف اقتصادی و خدماتی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید

در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس خارگ در حال انجام است و رفع نواقص موجود، ساماندهی فضاهای آموزشی و بررسی نیازهای مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش مجموعه مدیریت بخش ویژه خارگ و آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان در نخستین روز سال تحصیلی با کمترین مشکل وارد مدارس شوند و محیطی مناسب برای آموزش و فعالیت‌های پرورشی در اختیار آنان قرار گیرد.

توسعه آموزش در خارگ نیازمند نگاه زیرساختی

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: موضوع آموزش و پرورش از اولویت‌های اساسی مدیریت بخش ویژه خارگ است و تلاش ما این است که مدارس جزیره در شرایط مناسب پذیرای دانش‌آموزان باشند.

نگهدار حسین‌پور افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی، نواقص موجود در مدارس شناسایی شده و موضوع رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در فضایی مناسب و ایمن آغاز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: نگاه ما به آموزش و پرورش نباید صرفاً به تأمین نیازهای روزمره مدارس محدود شود. باید برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد امکاناتی متناسب با نیازهای نسل جدید برنامه‌ریزی کنیم.

حسین‌پور ادامه داد: خارگ از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط مدارس استفاده شود. مجموعه‌های صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های اجتماعی جزیره می‌توانند در کنار آموزش و پرورش نقش مؤثری در این مسیر داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در نظام آموزشی تصریح کرد: هیچ زیرساختی بدون نیروی انسانی توانمند نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. توجه به معلمان، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت کادر آموزشی باید همزمان با توسعه فضاهای آموزشی دنبال شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده جزیره هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود که فرزندان خارگ بتوانند از آموزش با کیفیت برخوردار باشند و در آینده نیز از ظرفیت و توانمندی آنان برای توسعه جزیره استفاده شود.

مدارس خارگ برای آغاز سال تحصیلی آماده می‌شوند

حمید مال‌اللهی، رئیس آموزش و پرورش خارگ، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: مجموعه آموزش و پرورش خارگ از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی لازم برای آماده‌سازی مدارس را آغاز کرده و تلاش شده است نواقص موجود تا پیش از بازگشایی مدارس برطرف شود.

وی افزود: آماده‌سازی فضای مدارس، بررسی تجهیزات و امکانات، رسیدگی به مشکلات موجود و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان و معلمان از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش خارگ ادامه داد: هدف ما این است که دانش‌آموزان در نخستین روز سال تحصیلی با محیطی آماده و مناسب مواجه شوند و فرآیند آموزش بدون وقفه و مشکل آغاز شود.

مال‌اللهی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های آموزشی گفت: توسعه فضا و امکانات آموزشی باید متناسب با نیازهای دانش‌آموزان امروز دنبال شود. آموزش و پرورش برای انجام این مأموریت به همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مستقر در جزیره نیاز دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در خارگ تصریح کرد: ظرفیت‌های جزیره در حوزه صنعت، خدمات و نیروی انسانی می‌تواند در مسیر تقویت آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد و تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از نیازهای موجود را تسهیل کند.

رئیس آموزش و پرورش خارگ همچنین بر اهمیت توسعه منابع انسانی تأکید کرد و گفت: معلم مهم‌ترین عنصر در فرآیند تعلیم و تربیت است و هر اندازه برای توانمندسازی، حفظ و تقویت نیروی انسانی آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری شود، آثار آن در کیفیت آموزشی دانش‌آموزان نمایان خواهد شد.

مال‌اللهی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که در کنار توجه به مسائل عمرانی و تجهیزاتی مدارس، موضوع کیفیت آموزش، مسائل پرورشی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سال تحصیلی جدید؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری بر آینده خارگ

آغاز سال تحصیلی جدید در خارگ را می‌توان فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه آموزشی این جزیره دانست؛ مسیری که در آن زیرساخت، نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و صنعتی سه ضلع اصلی توسعه آموزش به شمار می‌روند.

رفع نواقص مدارس و آماده‌سازی فضاهای آموزشی، اگرچه اقدامی ضروری و فوری است، اما چشم‌انداز آموزش در خارگ نیازمند برنامه‌ای بلندمدت برای توسعه امکانات، ارتقای کیفیت آموزشی و تقویت منابع انسانی است.

در جزیره‌ای که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به فعالیت‌های آن وابسته است، سرمایه‌گذاری بر آموزش و پرورش در واقع سرمایه‌گذاری بر آینده خود جزیره و کشور محسوب می‌شود؛ آینده‌ای که دانش‌آموزان خارگ بخش مهمی از آن را رقم خواهند زد.