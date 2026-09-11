به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد نخودی دارنده ۵ مدال قهرمانی جهان، ۳ مدال بین‌المللی خود را به همراه دوبنده مسابقات جهانی ۲۰۲۵ کرواسی و کفش‌های کشتی‌اش به موزه افتخارات کشتی ایران تقدیم کرد.



نخودی پیش از این نیز تعدادی از مدال‌های خود از جمله نقره بزرگسالان جهان را در این موزه به یادگار گذاشته بود.