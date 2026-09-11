به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی مجازی «مادر شاغل؛ مدیریت خانواده در آغاز سال تحصیلی» با توجه به آغاز سال تحصیلی و با هدف کمک به مادران شاغل برای برنامه‌ریزی بهتر، مدیریت زمان و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی برگزار خواهد شد.

محورهای کارگاه آموزشی

از جمله محورهای این کارگاه می‌توان به مدیریت زمان و برنامه‌ریزی مادران شاغل، کاهش استرس و پیشگیری از فرسودگی، برقراری تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی، ارتباط مؤثر مادر و فرزند و مدیریت تعارضات خانوادگی اشاره کرد.

همچنین در این کارگاه، نقش اعضای خانواده در تقسیم مسئولیت‌ها و راهکارهای مدیریت بهتر مسئولیت‌های خانوادگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تدریس کارگاه توسط مدرس دانشگاه

مدرس این کارگاه «روح‌اله رحیمی» دارای مدرک دکتری مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مدرس دانشگاه است.

این کارگاه روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح به‌صورت مجازی و در بستر اینترنت برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان امکان حضور در آن از طریق تلفن همراه را نیز خواهند داشت.

ویژه بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی لرستان

این برنامه ویژه بانوان شاغل در استانداری لرستان، فرمانداری‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی استان است.

این کارگاه از سوی دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان برگزار می‌شود.