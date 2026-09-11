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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

باطنی: با آنالیز خوب به مصاف استرالیا می رویم

باطنی: با آنالیز خوب به مصاف استرالیا می رویم

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران، گفت: در مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا با آنالیز خوب به مصاف استرالیا می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، نیما باطنی بعد از پیروزی ایران مقابل چین تایپه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان آسیا، اظهار داشت: امروز بازی خوبی مقابل چین تایپه داشتیم. البته در ست سوم مسابقه کمی گره خورد، اما خوشبختانه موفق به کسب پیروزی مقابل این تیم شدیم و سربلند از این مسابقه بیرون آمدیم و به مرحله نیمه نهایی صعود کردیم.

وی درباره حریف بعدی تیم ایران، تصریح کرد: فردا با استرالیا بازی داریم و با آنالیز خوبی مقابل این تیم حاضر می شویم تا بهترین نتیجه را بگیریم.

بر اساس برنامه اعلام شده والیبال ورلد، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۱ شهریور در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف استرالیا می‌رود.

کد مطلب 6943793

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    نظرات

    • ه IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جوان گرایی را تحویل بگیرید اگر اسماعیل نژاد و پوریا و شریفی نبودند تیم والیبال باید مستقیم به فرودگاه می‌رفت و به تهران باز می گشت

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