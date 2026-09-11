روسیه با حمله اتمی لیتوانی را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: کرملین در واکنش به آمادگی لیتوانی برای لغو ممنوعیت قانونی استقرار تسلیحات هسته‌ای، اعلام کرد که در صورت چنین اقدامی، خاک این کشور در تیررس تسلیحات روسیه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کرملین در این باره اضافه کرد: اگر ویلنیوس تصمیم به استقرار تسلیحات هسته‌ای در خاک خود بگیرد، قلمرو لیتوانی در برد تسلیحات هسته‌ای روسیه قرار خواهد گرفت.

دیمیتری پسکوف، سپس افزود: استقرار تسلیحات هسته‌ای در خاک یک کشور به معنای آن است که این تسلیحات علیه طرفی مشخص هدف‌گیری شده‌اند؛ چنین اقدامی می‌تواند نقطه عطفی بسیار خطرناک در روند تشدید تنش‌ها باشد.