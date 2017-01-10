عباس کاظمی در گفتگو با مهر با اشاره به بازگشایی اولین فاینانس چینی در صنعت پالایش نفت ایران در دوران پسابرجام، گفت: فاز اول خط اعتباری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان توسط یک شرکت چینی به طور رسمی بازگشایی شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه فاینانس طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان توسط شرکت فاینانسور «سایناشور» تامین شده است، تصریح کرد: مهمترین هدف اجرای این طرح پالایشگاهی کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر همچون بنزین و گازوئیل است.

این مقام مسئول، تاکید کرد: هم اکنون قرارداد عملیات اجرایی این طرح عظیم پالایشگاهی با شرکت ساینوپک چین منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر اعلام کرده است: برای اجرای فاز اول توسعه، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه آبادان، طرف ایرانی ۱۵ درصد و طرف چینی ۸۵ درصد سهم دارد که سهم چینی توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق می‌شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین خاطرنشان کرده است: در مجموع پیش بینی می‌شود حجم سرمایه گذاری اجرای فاز اول و دوم طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان به حدود سه میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر، ایران به منظور اجرای طرح های توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه های موجود نفت دست کم به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

بر این اساس تاکنون تفاهم نامه‌هایی امضا و یا مذاکراتی با شرکت‌های نفتی آسیایی همچون دایلم کره جنوبی، ساینوپک چین، اس کی کره جنوبی، جی اس نیپون ژاپن، جی سی سی پی ژاپن و ... انجام گرفته است.

از سوی دیگر هدف از اجرای طرح توسعه، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه آبادان با مشارکت چینی‌ها، تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه ۱۰۰ ساله، تولید محصولات براساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت کوره و جمع آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.