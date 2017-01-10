  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۶:۵۴

معاون زنگنه به مهر خبر داد:

مشارکت نفتی ایران-چین کلید خورد/اولین فاینانس چینی‌ها بازگشایی شد

مشارکت نفتی ایران-چین کلید خورد/اولین فاینانس چینی‌ها بازگشایی شد

معاون وزیر نفت از بازگشایی اولین فاینانس طرح‌های جدید پالایشگاهی ایران توسط شرکت‌های چینی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار خبر داد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر با اشاره به بازگشایی اولین فاینانس چینی در صنعت پالایش نفت ایران در دوران پسابرجام، گفت: فاز اول خط اعتباری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان توسط یک شرکت چینی به طور رسمی بازگشایی شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه فاینانس طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان توسط شرکت فاینانسور «سایناشور» تامین شده است، تصریح کرد: مهمترین هدف اجرای این طرح پالایشگاهی کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر همچون بنزین و گازوئیل است.

این مقام مسئول، تاکید کرد: هم اکنون قرارداد عملیات اجرایی این طرح عظیم پالایشگاهی با شرکت ساینوپک چین منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر اعلام کرده است: برای اجرای فاز اول توسعه، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه آبادان، طرف ایرانی ۱۵ درصد و طرف چینی ۸۵ درصد سهم دارد که سهم چینی توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق می‌شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین خاطرنشان کرده است: در مجموع پیش بینی می‌شود حجم سرمایه گذاری اجرای فاز اول و دوم طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت آبادان به حدود سه میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر، ایران به منظور اجرای طرح های توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه های موجود نفت دست کم به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

بر این اساس تاکنون تفاهم نامه‌هایی امضا و یا مذاکراتی با شرکت‌های نفتی آسیایی همچون دایلم کره جنوبی، ساینوپک چین، اس کی کره جنوبی، جی اس نیپون ژاپن،  جی سی سی پی ژاپن و ... انجام گرفته است.

از سوی دیگر هدف از اجرای طرح توسعه، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه آبادان با مشارکت چینی‌ها، تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه ۱۰۰ ساله، تولید محصولات براساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت کوره و جمع آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.

کد مطلب 3873308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها