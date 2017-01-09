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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲:۰۷

سفارت روسیه مرگ کنسول این کشور در آتن را تأیید کرد

سفارت روسیه مرگ کنسول این کشور در آتن را تأیید کرد

سفارت روسیه در یونان مرگ دیپلمات روس در شهر آتن را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت روسیه در یونان خبر مرگ یک دیپلمات روس را در شهر آتن تأیید کرد.

اوایل روز دوشنبه، رسانه های یونان از مرگ کنسول ۵۵ ساله روسیه به نام «آندرئی مالانین» خبر دادند.

هفته نامه یونانی «پروتوتما» گزارش داد که جنازه این دیپلمات روسی در آپارتمان خود در مرکز شهر آتن پیدا شده است.

به دنبال غیبت این دیپلمات در محل کار و عدم پاسخگویی وی به تماسهای تلفنی، همکاران مالانین به همراه پلیس به آپارتمان وی آمده و درب آن را که از داخل قفل شده بود، گشودند.  

تحقیقات برای یافتن علت مرگ این کنسول روسیه در حال انجام است. در همین حال سفارت روسیه در یونان علت مرگ این دیپلمات روس را طبیعی عنوان کرد.

کد مطلب 3873312

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