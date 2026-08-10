کشف حدود دو تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار ۱تن ۸۳۴ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های زاهدان، زابل،هامون،هیرمند، خاش، ایرانشهر کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مواد افیونی در نقاط مختلف و همچنین انتقال چندین محموله موادمخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق طی چند عملیات موفق شدند مقدار ۹۱۳کیلوگرم شیشه، ۸۱۸کیلوگرم تریاک ۹۳کیلوگرم حشیش، ۱۰کیلوگرم مرفین را که بطور ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و در این راستا تعداد ۲۵دستگاه خودرو توقیف، ۴۹ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

وی در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.