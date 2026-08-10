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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

عبداله‌پور: یک‌سوم سفرهای ورودی تبریز از محور غربی شهر است

عبداله‌پور: یک‌سوم سفرهای ورودی تبریز از محور غربی شهر است

تبریز- مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز گفت: روزانه حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد تبریز می‌شوند که حدود یک‌سوم این حجم از سمت غرب تبریز انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله‌پور روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار محورهای ورودی و خروجی تبریز اظهار کرد: بر اساس آمار سفرهای روزانه، در محور تبریز ـ آذرشهر حدود ۶۵ هزار وسیله نقلیه، در محور پلیس‌راه تبریز ـ صوفیان حدود ۳۷ هزار وسیله نقلیه و در محور تبریز ـ سهند حدود ۲۳ هزار وسیله نقلیه تردد می‌کنند.

وی افزود: در محور سه‌راهی اهر به اهر نیز حدود ۱۷ هزار وسیله نقلیه و در مسیر سه‌راهی اهر به تهران حدود ۶ هزار وسیله نقلیه ثبت شده است؛ همچنین در آزادراه تبریز ـ تهران حدود ۲۰ هزار وسیله نقلیه در روز تردد دارند.

تدوین راهکارهای ساماندهی محورهای پرترافیک

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز، صنایع، کاربری‌های حاشیه مسیر، تداخل جریان آزادراهی و درون‌شهری، دسترسی‌های متعدد کاربری‌ها به شریان‌های اصلی و نبود کاربری‌های مناسب برای جذب سفر در حاشیه مسیر را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد.

وی ادامه داد: ساماندهی دسترسی‌های حاشیه مسیر، ایجاد مسیرهای کندرو، اصلاح تقاطع‌ها و رمپ و لوپ‌های حرکتی، انتقال بخشی از جریان آزادراهی به مسیرهای جایگزین و پیش‌بینی پایانه بار در خارج از محدوده شهری از جمله راهکارهای مورد بررسی است.

عبداله‌پور توسعه حمل‌ونقل ریلی برای صنایع، احداث پارک‌سوار در اراضی راه‌آهن و همکاری دولت و شهرداری را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بار ترافیکی محورهای ورودی و خروجی تبریز دانست.

کد مطلب 6912725

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