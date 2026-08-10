به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله‌پور روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار محورهای ورودی و خروجی تبریز اظهار کرد: بر اساس آمار سفرهای روزانه، در محور تبریز ـ آذرشهر حدود ۶۵ هزار وسیله نقلیه، در محور پلیس‌راه تبریز ـ صوفیان حدود ۳۷ هزار وسیله نقلیه و در محور تبریز ـ سهند حدود ۲۳ هزار وسیله نقلیه تردد می‌کنند.

وی افزود: در محور سه‌راهی اهر به اهر نیز حدود ۱۷ هزار وسیله نقلیه و در مسیر سه‌راهی اهر به تهران حدود ۶ هزار وسیله نقلیه ثبت شده است؛ همچنین در آزادراه تبریز ـ تهران حدود ۲۰ هزار وسیله نقلیه در روز تردد دارند.

تدوین راهکارهای ساماندهی محورهای پرترافیک

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز، صنایع، کاربری‌های حاشیه مسیر، تداخل جریان آزادراهی و درون‌شهری، دسترسی‌های متعدد کاربری‌ها به شریان‌های اصلی و نبود کاربری‌های مناسب برای جذب سفر در حاشیه مسیر را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد.

وی ادامه داد: ساماندهی دسترسی‌های حاشیه مسیر، ایجاد مسیرهای کندرو، اصلاح تقاطع‌ها و رمپ و لوپ‌های حرکتی، انتقال بخشی از جریان آزادراهی به مسیرهای جایگزین و پیش‌بینی پایانه بار در خارج از محدوده شهری از جمله راهکارهای مورد بررسی است.

عبداله‌پور توسعه حمل‌ونقل ریلی برای صنایع، احداث پارک‌سوار در اراضی راه‌آهن و همکاری دولت و شهرداری را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بار ترافیکی محورهای ورودی و خروجی تبریز دانست.