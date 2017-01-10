به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب و کار آن هم برای واحدهای تولیدکننده کوچک و متوسط همواره نکته ای مهم و حائز اهمیت به شمار می رفته و آنها حتی بر این باور بوده اند که اگر این محیط برای کاسبی آنها فراهم باشد، نیاز به حمایت دولتی ها هم ندارند و شاید مراجعاتشان هم به بانکها برای دریافت وام، به حداقل برسد، چراکه محیط این زمینه را برای کسب درآمد بیشتر برای آنها فراهم می کند.

حال بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی مطالعه ای را انجام داده که بر اساس مصاحبه با ۴۰ کسب و کار خرد در تهران نتایج متعددی به دست داده است. این در حالی است که دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که در ادبیات علمی کارآفرینی در سال های اخیر تمرکز زیادی بر روی نقش کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به دلیل تحریک رشد اقتصادی کشورها از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی درون آنها شده است، هدف این گزارش را پرداختن به موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران اعلام می کند.

از آنجا که مسائل تولیدکنندگان خرد در پایتخت می تواند نمونه ای از مسائل مبتلا به سایر تولیدکنندگان خرد در دیگر نقاط کشور باشد، توجه به نتایج این گزارش می تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه های خرد» حداقل در کلان شهرهای کشور موثر باشد. بر همین اساس، مطالعات تطبیقی در رابطه با تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در سایر کشورها نشان می دهد مواردی چون کاهش تقاضا در بازار، عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز، سیستم های مالیاتی پیچیده و شرایط ناپایدار اقتصادی، موانع تولید و توسعه کسب و کارهای خرد هستند.

بر اساس انجام مطالعه میدانی با مصاحبه بیش از ۴۰ کسب و کار خرد در تهران، ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن میزان اجاره ها، ۵۰ درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن مالیات ها را به عنوان مانعی مهم در برابر تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد عنوان کرده اند.

ساماندهی اجاره واحدهای اقتصادی یا فراهم کردن مکان هایی برای عرضه تولیدات ایرانی با هزینه کم توسط دولت و شهرداری، تلاش در جهت عادلانه بودن مالیات ها به ویژه با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد رونق اقتصادی و گسترش صادرات و صنعت گردشگری با هدف ایجاد تقاضا از موارد پیشنهادی واحدهای خرد مصاحبه شونده برای رفع موانع مذکور است.