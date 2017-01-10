به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از این که در مراسم گلدن گلوب مریل استریپ دونالد ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار داد، دونالد ترامپ در توییتر نوشت: او یکی از افراطیترینهای هالیوود است. او یک «عشق هیلاری» است.
حالا شماری از هالیوودیهای سرشناس بلافاصله در توییتر درصدد پاسخ دادن به ترامپ برآمدهاند.
راشل درچ مجری پیشین برنامه تلویزیونی پرطرفدار «ساتردی نایت لایو» نوشت: هر کسی که مریل را افراطی میخواند شایسته به کار گرفته شدن نیست.
جاد اپاتو کارگردان و بازیگر، مریل استریپ را با شماری از چهرههای ملی آمریکا مقایسه کرد و نوشت: او همانقدر به عنوان یک بازیگر افراطی است که مایکل جردن به عنوان یک بازیگر بیسبال یا سالی به عنوان یک خلبان یا تد ویلیامز به عنوان یک بسکتبالیست افراطی هستند.
ران هاوارد کارگردان نوشت: ترامپ قصد آشوب دارد و مریل استریپ را افراطی میخواند؟ لطفا بیایید رای گیری مطبوعاتی کنیم. این بحث را به فدراسیون کشتی جهانی نکشانید که بامزهتر است ولی در شان ریاست جمهوری نیست.
ریکی گراویس بازیگر و مجری گلدن گلوب ۲۰۱۶ نوشت: فاشیستها عادت دارند با طنز بیشتری درباره بازیگران هالیوود حرف برنند چون آنها هستند که فیلمشان را بازی میکنند.
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در عین حال حود سخنان مریل استریپ نیز موج وسیعی از حمایتها را برانگیخت.
الن دی جنرس در این باره نوشت: هیچوقت هیچ کس مثل مریل استرپ نمی شود. عاشقشم.
آنا کندریک بازیگر نوشت: کسی برتر از مریل هست؟
جینا رودریگز بازیگر مجموعه «جین دوشیزه» نوشت: مریل! به من زندگی بخشیدی.
مریل استریپ در بخشی از سخنرانیاش در هنگام دریافت جایزه سیسیل بیدمیل گفت: بیاحترامی کردن خودش نوعی دعوت به بیاحترامی است. خشونت، خشونت میآورد و وقتی قدرتمندی از موقعیت خود برای آزار و اذیت دیگران استفاده کند، همه چیز از دست میرود.
او در بخش دیگری از حرفهایش گفت: اگر قرار باشد همه خارجیها را از کشور اخراج کنی آنوقت در هالیوود هم کسی نمیماند و دیگر چیزی جز فوتبال و هنرهای رزمی برای تماشا باقی نمیماند.
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