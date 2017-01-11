تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جمع زیادی از بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع کنندگان که از صبح امروز مقابل مجلس حضور دارند، خواستار الحاق صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کل کشور هستند.

ماههاست که پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد با تعویق و مشکلاتی مواجه شده است و علی رغم سوالات مکرر نمایندگان از وزیر تعاون در صحن علنی، هنوز مشکل این بازنشستگان حل نشده است.

به گزارش مهر، امروز ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگان فولاد جزء مواد ارجاعی برنامه در صحن علنی بررسی خواهد شد.