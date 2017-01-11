یونیسف: ۱۴۰۰ کودک در جنگ یمن کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، یونیسف در گزارش امروز خود اعلام کرد که از زمان شروع جنگ در ماه مارس ۲۰۱۵ یمن تاکنون حدود ۱۴۰۰ کودک کشته شده اند.

میریچیل ریلانو نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل «یونیسف» در یمن امروز اعلام کرد: طبق تحقیقات این نهاد، حدود ۱۴۰۰ کودک یمنی از ماه مارس ۲۰۱۵ تا کنون در درگیری های این کشور کشته و بیش از ۲۱۴۰ کودک دیگر زخمی شدند.

وی با بیان اینکه احتمال بیشتر بودن تعداد این آمار وجود دارد گفت: حدود ۲۰۰۰ مدرسه به شکل کامل یا جزئی مورد حمله واقع شده است.