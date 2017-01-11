به گزارش خبرنگار مهر، نصراله مرادی فر در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: بیمارستان شهید آیت الله مدنی خرم آباد برای ارائه خدمات مطلوب تر اقدام به افزایش تعداد متخصصان خود کرده است.

وی بیان داشت: این اقدام برای اولین بار و در راستای افزایش رضایتمندی مراجعان و همچنین جلوگیری از سرگردانی آنها در مراکز دیگر صورت گرفته است.

رئیس مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی بیمارستان شهید آیت الله مدنی خرم آباد گفت: در این راستا با جذب یک نفر متخصص مغز و اعصاب، درمانگاه نورولوژی در این بیمارستان راه اندازی شده است.

مرادی فر از فعالیت این درمانگاه نورولوژی طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته خبر داد.

وی یادآور شد: نوبت دهی اینترنتی نیز در کنار نوبت دهی حضوری فعال شده تا غیر حضوری اقدام به گرفتن نوبت کنند.

بنا بر این گزارش، پیش‌از این خبرگزاری مهر در رابطه با وضعیت فضای درمانی بیمارستان قلب خرم‌آباد نسبت به انعکاس گلایه‌های بیماران اقدام کرده بود که با اجرای طرح هتلینگ، وضعیت فضای درمانی در این بیمارستان بهبود یافت.

بیمارستان تخصصی قلب خرم‌آباد که به لحاظ قدمت یکی از بیمارستان‌های قدیمی این شهر محسوب می‌شود با مشکل جدی درزمینهٔ فضای درمانی و فرسودگی ساختمان مواجه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده در قالب طرح هتلینگ دانشگاه علوم پزشکی و طرح تحول نظام سلامت بخش‌های مختلف این بیمارستان بهسازی شد.

این بیمارستان که محل مراجعه بیماران قلبی از سراسر استان و حتی برخی استان‌های هم‌جوار است یک مرکز مهم تخصصی در غرب کشور به شمار می‌رود که با افزایش تعداد متخصصان این بیمارستان زمینه برای ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران فراهم می شود.