حجت الاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز با برنامه‌های گسترده و مردمی همراه است تا فضای معنوی ماه مبارک رمضان بیش از پیش در شهرستان تقویت شود، به‌گونه‌ای که قرآن در زندگی روزمره مردم حضور ملموس‌تری داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد افزود: سال گذشته نیز اجرای این طرح در خلیل‌آباد با استقبال خوب مردم همراه بود و یکی از فعالیت‌های برجسته قرآنی تبلیغات اسلامی بود که نتایج درخشانی در سطح شهرستان به همراه داشت و پرونده‌ای موفق از اجرای آن در شهرستان خلیل‌آباد ثبت شده است.

وی اظهار کرد: هدف اصلی طرح، فراتر از تلاوت صرف قرآن است و تلاش دارد تا آیات قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی افراد جاری شود و به‌ویژه در ایام مبارک رمضان، انسان‌ها با آیات قرآن انس و رابطه عمیق‌تری پیدا کنند.

فتحیه بر حضور فعال مردم، روحانیون، مؤسسات قرآنی و گروه‌های مردمی در این طرح تأکید کرد و گفت: با همکاری همگانی، می‌خواهیم قرآن در دل خانه‌ها، خانواده‌ها و اجتماع بیش از گذشته وبویژه برای جوانان توسعه وگسترش یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد بیان کرد: اجرای این طرح در سال‌های گذشته شامل برگزاری نشست‌های قرآنی، جلسات تدبر و بحث، مسابقات و ارائه محتواهای آموزشی ویژه خانواده‌ها و جوانان بوده است تا هر روز ماه رمضان یک آیه قرآن به‌عنوان محور عمل، تفکر و برنامه‌های قرآنی در شهرستان انتخاب و معرفی شود.

وی اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با ارتقاء سطح مشارکت مردم و نهادها، گسترش محافل قرآنی خانگی و برنامه‌های معنوی، این طرح ملی قرآنی در خلیل‌آباد به یک تجربه عمیق‌تر و تأثیرگذارتر تبدیل شود و مردم از نتایج معنوی آن بهره‌مند گشته و در زندگی روزمره نیز آیات قرآن را به‌کار گیرند.

فتحیه افزود: برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی با همکاری ادارات فرهنگی ونیز همکاری دفتر امام جمعه وروحانیون در سطح شهرستان از برنامه های این سازمان است.