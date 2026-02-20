محققیان:مردم و مسئولان در برابر جنگ ترکیبی دشمن با صلابت بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محققیان، امام جمعه پردیسان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پردیسان با اشاره به فضیلت‌ها و برکات ماه مبارک رمضان، این ماه عظیم الهی را به لحظات ناب سحر و دقایق پیش از اذان صبح تشبیه کرد و اظهار کرد: رمضان، موسم بیداری دل‌ها و بازگشت انسان به حقیقت بندگی است و مؤمنان باید این فرصت‌های کم‌نظیر معنوی را با دعا، انس با قرآن کریم، تهذیب نفس و تقویت بنیان‌های معنوی زندگی خویش مغتنم بشمارند.



امام جمعه پردیسان در ادامه با تحلیل شرایط سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان، بیان کرد: دشمن تلاش کرده است میان تهدید خارجی و بحران‌سازی داخلی پیوندی هدفمند برقرار کند تا از رهگذر فشار روانی، خواسته‌های خود را بر ملت ایران تحمیل نماید که در این چارچوب، رسانه‌های وابسته با طرح مداوم گزینه جنگ همه‌جانبه، کشور را در برابر دوگانه‌ای ساختگی میان تسلیم یا درگیری قرار می‌دهند تا افکار عمومی و حتی برخی تصمیم‌گیران را برای پذیرش شرایطی تحمیلی آماده سازند.



خطیب جمعه پردیسان افزود: این عملیات روانی صرفاً محدود به فضای خبری نیست، بلکه حتی صنعت سینما و تولیدات رسانه‌ای غرب، به‌ویژه جریان‌های وابسته به هالیوود، طی سال‌های گذشته سناریوهایی مشابه را بازنمایی کرده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی در حال پیگیری است تا توافقی تحمیلی و تأمین‌کننده منافع دشمنان بر کشور تحمیل شود.



وی ادامه داد: هدف اصلی آنان آغاز یک درگیری و در عین حال نسبت دادن مسئولیت آن به جمهوری اسلامی است؛ ازاین‌رو برای تمامی اقشار جامعه برنامه‌ریزی کرده‌اند تا فضای اجتماعی کشور را دچار تردید و اضطراب کنند و در چنین شرایط حساسی، مسئولان باید همانند مردم با استقامت و اعتماد به وعده‌های الهی ایستادگی کنند و تحت تأثیر فضاسازی‌های تبلیغاتی و جنگ روایت‌ها قرار نگیرند.



امام جمعه پردیسان با اشاره به شیوه‌های پیچیده رسانه‌ای دشمن تصریح کرد: برجسته‌سازی مداوم احتمال حمله محدود یا حمله فراگیر، تلاشی حساب‌شده برای رساندن جامعه به مرز آشفتگی روحی و فرسایش روانی است و آنان با القای ناامیدی، چنین وانمود می‌کنند که راه بازگشتی وجود ندارد و ممکن است با تصمیمی ناگهانی و پرریسک از سوی جریان‌های سیاسی آمریکا، معادلات منطقه‌ای به‌صورت دفعی تغییر یابد.



وی افزود: در این مسیر، تمرکز ویژه‌ای بر نسل نوجوان صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که پس از ناکامی در پروژه‌های براندازانه و کودتای نافرجام، تلاش دارند با هدایت فضای اعتراضی به محیط‌های آموزشی، حیات مصنوعی تازه‌ای به تحرکات شکست‌خورده خود ببخشند و همچنین برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رسانه‌ها و شبکه‌های جدید و اقدامات مشابه، در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.



حجت‌الاسلام و المسلمین محققیان تأکید کرد: رسانه‌های عبری، عربی و ترکیبی به‌طور هم‌زمان راهبرد تهدید معکوس و بی‌اعتبارسازی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و با القای بن‌بست دیپلماتیک، چنین القا می‌کنند که ایران در بحران وجودی قرار گرفته است؛ در حالی که هدف واقعی آنان ایجاد اخلال در محاسبات جبهه مقاومت و تضعیف روحیه ایستادگی ملت‌هاست.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع قاطع رهبر معظم انقلاب در برابر تهدید ناوهای آمریکایی اظهار داشت: شخصیت رهبر انقلاب پیوندی عمیق با سیره حضرت موسی علیه‌السلام دارد و چنین رهبری می‌تواند در برابر فرعون زمان با اقتدار بایستد که این رویکرد، جلوه‌ای از سیاست قرآنی و منطق مؤمنانه در عرصه حکمرانی است؛ سیاستی موسوی و حیدری که ریشه در مکتب امام خمینی(ره) دارد.



امام جمعه پردیسان خاطرنشان کرد: رهبری که از آغازین سال‌های زندگی در مکتب مبارزه با سردمداران کفر و نفاق پرورش یافته است، امروز با اتکاء به ایمان الهی و پشتوانه مردمی، کشتی انقلاب را در میان طوفان‌های پیچیده جهانی هدایت می‌کند و به فضل الهی، این مقطع تاریخی نیز همچون گذشته با روسیاهی جبهه کفر و الحاد سپری خواهد شد.