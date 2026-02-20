روند اجرای طرح «نماد» در مدارس الیگودرز ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفری یکروزه به شهرستان الیگودرز، کیانوش بیرانوند رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش لرستان به همراه فتانه فتحی معاون پیشگیری و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی و اصغر زینیوند کارشناس مسئول مشاوره استان، با حضور در چند مرکز آموزشی، روند اجرای برنامههای مشاورهای و پیشگیرانه را از نزدیک بررسی کردند.
بررسی نحوه ارائه خدمات مشاورهای
در این بازدید میدانی، نحوه فعالیت مشاوران مدارس، شیوههای شناسایی مسائل تحصیلی و تربیتی دانشآموزان و سازوکارهای ارجاع به خدمات تخصصیتر مورد ارزیابی قرار گرفت.
بیرانوند در حاشیه این برنامه با قدردانی از تلاش مشاوران مدارس، نقش آنان را در هدایت تحصیلی و تربیتی دانشآموزان و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر دانست و بر استمرار ارزیابیهای میدانی به منظور ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
تحلیل روند اجرای «مصاحبه سطحبندیشده»
یکی از محورهای اصلی این سفر، بررسی روند اجرای «مصاحبه سطحبندیشده» در مدارس بود؛ مدلی که با هدف غربالگری اولیه و شناسایی بهموقع مسائل و مشکلات دانشآموزان طراحی شده است.
در این بخش، نقاط قوت و چالشهای اجرایی این فرآیند بهصورت کارشناسی تحلیل شد تا زمینه بهبود مستمر مداخلات مشاورهای و افزایش اثربخشی خدمات فراهم شود.
برگزاری کارگاه طرح «نماد»
در ادامه این برنامه، کارگاه توجیهی ویژه کارکنان مدارس با محوریت طرح «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)» برگزار شد.
فتحی در این کارگاه با تأکید بر ضرورت توانمندسازی کادر آموزشی و پرورشی در شناسایی دانشآموزان در معرض خطر، بر ارجاع بهموقع آنان به سطوح تخصصیتر تأکید کرد و اجرای دقیق فرآیندهای پیشگیرانه را از الزامات صیانت از سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان برشمرد.
تأکید بر نگاه فرابخشی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
برنامه پایانی این سفر به نشست هماندیشی با حضور مدیران مدارس، مشاوران، معاونان و مربیان پرورشی اختصاص یافت که در آن، تجربههای میدانی، چالشهای اجرایی و راهکارهای پیشنهادی در حوزه کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مطرح شد.
رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش لرستان در این نشست تصریح کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مستلزم نگاهی فرابخشی و بهرهگیری از ظرفیت تمامی ارکان اثرگذار در مدرسه و جامعه است.
وی همچنین بر تداوم پشتیبانی تخصصی از برنامههای پیشگیرانه و توسعه خدمات مشاورهای در سطح استان تأکید کرد.
نظر شما