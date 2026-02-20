پایان ۳۵ پرونده قضایی در الیگودرز با صلح و سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز در استان استان لرستان موفق شدند ۳۵ پرونده قضایی با موضوعات متنوع را از طریق مصالحه و سازش مختومه کنند.
کارکنان شعبه پنجم مجتمع قضایی شهید آیتالله بهشتی(ره) شورای حل اختلاف الیگودرز در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی، با برگزاری نشستهای متعدد و تلاش برای ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا، این تعداد پرونده را به نتیجه رساندند.
تنوع موضوعات پروندههای منتهی به سازش
بر اساس این گزارش، پروندههای مختومهشده طیف گستردهای از دعاوی حقوقی و کیفری را در بر میگرفت که از جمله مهمترین آنها میتوان به ایراد صدمه بدنی، ضرب و جرح، توهین و تهدید، دعاوی خانوادگی، الزام به تمکین، مسائل مربوط به طلاق و لغو حضانت، مزاحمت و افترا اشاره کرد.
تنوع این پروندهها بیانگر نقش مؤثر و مهارت اعضای شورای حل اختلاف در مدیریت اختلافات پیچیده و ایجاد بستر گفتوگو میان طرفین بوده است.
نقش سازش در کاهش بار قضایی
این اقدام علاوه بر جلب رضایت طرفین دعوا و جلوگیری از ورود پروندهها به مراحل طولانیتر رسیدگی، در کاهش بار دستگاه قضایی و ارتقای صلح و آرامش اجتماعی در سطح شهرستان الیگودرز نقش قابل توجهی داشته است.
حصول این سازشها در راستای گسترش فرهنگ صلح و مدارا و تحقق اهداف عدالتمحور دستگاه قضا صورت گرفته و نمونهای از رویکرد دادگستری لرستان در حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات به شمار میرود.
