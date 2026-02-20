به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساوه با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت معنویت و دستیابی به زیست عفیفانه دانست.

وی با استناد به خطبه شعبانیه پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: ماه رمضان، ماه برکت، رحمت و مغفرت الهی است که انسان مؤمن در آن به ضیافت الهی دعوت شده و زمینه رشد معنوی، پاکسازی قلب و نزدیکی به خداوند برای او فراهم می‌شود.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه شب‌های قدر فرصتی طلایی برای بازگشت به مسیر بندگی و رهایی از گناهان است، افزود:بسیاری از دعاهای این ماه، تحقق کامل خود را در عصر ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) پیدا می‌کند،دورانی که عدالت فراگیر شده و فقر و بی‌عدالتی از جامعه ریشه‌کن خواهد شد.

وی همچنین کنترل زبان، چشم و گوش، کمک به نیازمندان، صله رحم، تکریم بزرگان و توجه به اخلاق اسلامی را از مهم‌ترین توصیه‌های ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: ماه‌های رجب و شعبان مقدمه ورود به ضیافت الهی بوده و رمضان یک دوره تربیتی فشرده برای ارتقای معنوی جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم تبریز، این سخنان را حاوی نکات راهبردی در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی دانست و گفت: این بیانات بر همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده، خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، تقویت بازدارندگی، و تبیین اصول مذاکره عزتمندانه و به دور از فشار تأکید داشت.

امام جمعه ساوه همچنین حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر طراحی‌های دشمن و تلاش مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ضروری دانست و گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، هم‌افزایی و پرهیز از هرگونه اختلاف و دوقطبی در جامعه هستیم.

وی با اشاره به تداوم طراحی‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران افزود: هوشیاری عمومی، بصیرت اجتماعی و توجه به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، نقش مهمی در خنثی‌سازی این توطئه‌ها دارد و آحاد مردم و نخبگان باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری، مانع تحقق اهداف دشمن شوند.

حجت‌الاسلام رحیمی بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات معیشتی، کنترل گرانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تلاش برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: خدمت صادقانه، تلاش شبانه‌روزی و حضور میدانی مسئولان در کنار مردم می‌تواند ضمن کاهش مشکلات، امید و اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کرده و زمینه‌ساز پیشرفت و ثبات کشور شود.

وی همچنین بصیرت، زمان‌شناسی و حضور آگاهانه ملت ایران در صحنه‌های مختلف را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و خواستار تقویت همبستگی و انسجام ملی شد.