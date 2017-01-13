رشته «بازاریابی عصبی» در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر علی گرجی در حاشیه نخستین کارگاه «بازاریابی عصبی» در تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر افزود: یکی از رشته های جدیدی که در علم علوم اعصاب در میان کشورهای پیشرفته جهان مورد توجه است؛ رشته نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی است.

وی ادامه داد: علوم اعصاب در این رشته می تواند با استفاده از روش های ثبت امواج مغزی و سیگنال های مختلفی که اعصاب در بدن دارند به ارتقای درآمد سرانه ملی، فروش اجناس داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

رییس دپارتمان علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد تصریح کرد: بسیاری از کمپانی های بزرگ و بین المللی در کشورهای پیشرفته با کمک این علم وضعیت اقتصادی جامعه خود را بهبود می بخشند؛ به نحوی که بتوانند جهت افزایش تبادلات تجاری بر روی مغز انسان به عنوان عضو تصمیم گیرنده تاثیر بگذارند.

گرجی خاطر نشان کرد: نورومارکتینگ در حقیقت به ما کمک می کند تا بدانیم چگونه برای فروش محصولات کشور خود بر روی مغز مخاطب و جامعه مورد نظر اثر گذاشته و ما بر همین مبنا تلاش داریم این رشته را برای اولین بار در ایران به عنوان رشته دانشگاهی در بخش دپارتمان علوم اعصاب مشهد راه اندازی کنیم.

وی به کارگاه برگزار شده در این دانشکده تحت عنوان کارگاه «بازاریابی عصبی» اشاره کرد و اظهار داشت: در این کارگاه به عنوان اولین قدم تلاش می شود تا دانشجویان با این رشته آشنا شوند و در ادامه به دنبال آماده سازی کوریکولوم های آموزشی این رشته به کمک مسئولان آموزش دانشگاه هستیم تا بزودی این رشته را در دانشگاه راه اندازی کنیم.

رییس دپارتمان علوم اعصاب دانشکده پزشکی ایجاد این رشته در مشهد را تا چند ماه آینده شدنی دانست و افزود: این رشته ترکیبی از علم علوم اعصاب، اقتصاد رفتاری و حوزه روانشناسی است و دانشجویانی که در این رشته ها در حال فعالیت هستند می توانند در رشته نورومارکتینگ به تحصیل بپردازند.

گرجی اظهار داشت: در ابتدا سعی ما بر این است تا آگاهی عمومی در خصوص این رشته در میان دانشجویان به وجود بیاید تا علاقمندان بتوانند در این رشته به عنوان یک رشته چندگروهی فعالیت کنند.

این محقق و دانشمند دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: با توجه به این که دانشگاه علوم پزشکی مشهد قطب علوم اعصاب در کشور است و نورومارکتینیگ به عنوان زیرشاخه علم علوم اعصاب شناخته می شود؛ من اطمینان دارم ایجاد این رشته نتایج بسیار خوب و خیری برای کشور به دنبال داشته باشد.