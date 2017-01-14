وضعیت بازار نشر خوب نیست/ گرانی عامل عدم اقبال مردم به کتاب

حمید خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازار نشر در وضعیت رکود و بحران است، گفت: در حال حاضر وضعیت بازار نشر خوب نیست و رونق چندانی ندارد.
وی با اشاره به گرانی روز افزون کاغذ، گفت: چون کاغذ از خارج کشور وارد میشود گرانی ارز باعث افزایش قیمت میشود از طرفی دیگر کاغذهای تولید داخل هم به دلیل اینکه برخی از مواد اولیه آنها از خارج وارد میشود با افزایش قیمت روبهرو هستند.
چاپ کتاب در تیراژ ۱۰۰ نسخه
خرمی به کاهش تیراژ کتابها اشاره و ابراز کرد: در سالهای نه چندان دور تیراژ کتاب در چاپخانهها کمتر از پنج هزار نسخه نمیشد در حالی که طی سالهای اخیر برخی از مواقع تیراژ کتابها به ۱۰۰ نسخه رسیده است.
وی بیان کرد: گرانی کاغذ موجب گرانی کتاب میشود که این موضوع بر روی اقبال مردم برای خرید کتاب و توجه به مطالعه تأثیر منفی دارد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان قم ابراز داشت: اگر حمایتهای محدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازار نشر نباشد این بازار با مشکلات جدیتری مواجه خواهد شد.
کتاب ارزان باشد مردم میخرند
وی ادامه داد: طرحهایی مانند عیدانه، تابستانه و پائیزه که در آن طی یکماه کتاب با تخفیف به مردم عرضه میشود باعث رونق اندکی در بازار نشر شده بود و همچنین مردم هم از این طرح استقبال کردند که این نشان میدهد اگر کتاب ارزان باشد برای خرید اقدام میکنند.
خرمی در ادامه به مجتمع ناشران استان قم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از ناشران قم در این مجتمع مستقر هستند و بحث تغییر کاربری آن که قبلا مطرح شده بود فعلا منتفی است و این مجتمع تنها محل استقرار فعالان چاپ و نشر استان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۰ کتابفروش، ۱۲۰۰ ناشر و ۳۰۰ چاپخانهدار، لیتوگراف و صحافی در قم فعالیت میکنند و استان قم در زمینه چاپ کتابهای دینی رتبه دوم را در کشور دارد.
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