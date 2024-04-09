ورود موج دوم سامانه بارشی از فردا به اردبیل

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز از شدت ناپایداری‌ها در استان کاسته شده و ضمن کاهش ابرناکی، بر دمای هوا افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرچند در برخی از نواحی مرکزی و جنوبی استان احتمال رگبار پراکنده باران توأم با رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود، گفت: از فردا موج دوم سامانه بارشی استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و تا ظهر روز جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: اوج فعالیت این موج بارشی از عصر چهارشنبه تا عصر پنج شنبه خواهد بود که با نفوذ این سامانه آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با وزش تندبادهای موقتی، کاهش دمای هوا و بارش باران و رخداد مه پیش‌بینی می‌شود.

کوهی ادامه داد: با توجه به رخداد بارش‌های رگباری آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها انتظار می‌رود، ضمناً با عنایت به حجم بارش‌های پیش رو، کاهش دمای هوا به ویژه طی روز پنج شنبه و وزش تندبادهای موقتی شرایط برای گردشگری و صعود به ارتفاعات استان مساعد نیست.

وی با بیان اینکه توجه به توصیه‌های هشدار هواشناسی شماره یک سطح نارنجی تاکید می‌شود، خاطرنشان کرد: با خروج سامانه‌ی بارشی مذکور از ظهر جمعه جوی پایدار توأم با افزایش دمای هوا در اکثر مناطق استان حاکم می‌شود.