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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

پیش‌بینی کاهش محسوس دما از امروز در اردبیل

پیش‌بینی کاهش محسوس دما از امروز در اردبیل

اردبیل-مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و با توجه به نفوذ سامانه بارشی از عصر امروز در اردبیل کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی جو استان اردبیل تا بعد از ظهر امروز همراه با جریانات جنوبی خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس آسمان در غالب مناطق صاف تا نیمه ابری توأم با وزش باد تند تا گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و تغییرات قابل ملاحظه‌ای هم در دمای هوا نسبت به روز گذشته نخواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه از امشب جریانات جوی در استان شمالی خواهد شد، گفت: با توجه به نفوذ سامانه‌ی بارشی فعال اما زودگذری به استان، شاهد کاهش محسوس دمای هوا، افزایش ابرناکی، وزش باد شرقی در غالب مناطق استان خواهیم بود.

کوهی خاطرنشان کرد: همچنین در ارتفاعات بالای ۲۵۰۰ متر بارش برف انتظار می‌شود که این شرایط جوی تا قبل از ظهر روز یکشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اوج بارش‌ها از صبح شنبه تا اوایل وقت روز یکشنبه و عمدتاً در نواحی مرکزی و جنوبی خواهد بود، ادامه داد: لذا به هم استانی‌ها توصیه می‌شود هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۵ اداره کل هواشناسی استان اردبیل را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: لازم به ذکر است که روز شنبه امکان اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل دور از انتظار نخواهد بود و از ظهر یکشنبه تا اواسط هفته آینده آسمان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

کد مطلب 5928990

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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