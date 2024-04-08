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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۷

مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

صدور هشدار سطح نارنجی تا پایان هفته در اردبیل

صدور هشدار سطح نارنجی تا پایان هفته در اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی با تشدید فعالیت موج دوم سامانه بارشی در استان هشدار سطح نارنجی تا پایان هفته برای اردبیل صادر شد.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار صادره طی امروز و امشب شرایط جوی ناپایدار بوده و در مناطقی از استان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از حوالی عصر امروز از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، افزود: به دلیل وزش ملایم باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری آسمان استان ابری و مه آلود بوده و هوای نسبتاً سرد تا صبح فردا در سطح استان ماندگار است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: فردا موقتاً با پایداری نسبی شرایط جوی آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و دمای هوا نسبت به امروز ۵ تا ۷ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد اما مجدداٌ از اواخر وقت فردا با تشدید فعالیت موج دوم این سامانه بارشی، آسمان استان به تدریج ابری شده و در مناطقی از استان بارش پراکنده آغاز می‌شود.

کوهی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با تقویت ناپایداری‌های جوی ضمن کاهش نسبی دمای هوا در بیشتر مناطق استان بارش متناوب باران گاهی شدید و وزش تندبادهای موقتی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی برف پیش‌بینی می‌شود و با توجه به نوع بارش در مناطق مستعد استان جاری شدن رواناب و رخداد سیلاب دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه توجه به توصیه‌های هشدار هواشناسی سطح نارنجی تاکید می‌شود، خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی ظهر روز جمعه (۲۴ فروردین) از استان خارج می‌شود لذا مردم و مسافران در این مدت از اطراق و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: لازم است تمهیدات لازم در ارگان‌های امدادی و گردشگری انجام شود و به گردشگران و مسافران تعطیلات عید سعید فطر وضعیت اب و هوایی استان اردبیل اطلاع‌رسانی شود.

کد مطلب 6073548

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