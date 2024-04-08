صدور هشدار سطح نارنجی تا پایان هفته در اردبیل

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی و پیرو هشدار صادره طی امروز و امشب شرایط جوی ناپایدار بوده و در مناطقی از استان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه از حوالی عصر امروز از شدت ناپایداریها کاسته میشود، افزود: به دلیل وزش ملایم باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری آسمان استان ابری و مه آلود بوده و هوای نسبتاً سرد تا صبح فردا در سطح استان ماندگار است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: فردا موقتاً با پایداری نسبی شرایط جوی آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و دمای هوا نسبت به امروز ۵ تا ۷ درجه سلسیوس افزایش مییابد اما مجدداٌ از اواخر وقت فردا با تشدید فعالیت موج دوم این سامانه بارشی، آسمان استان به تدریج ابری شده و در مناطقی از استان بارش پراکنده آغاز میشود.
کوهی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با تقویت ناپایداریهای جوی ضمن کاهش نسبی دمای هوا در بیشتر مناطق استان بارش متناوب باران گاهی شدید و وزش تندبادهای موقتی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی برف پیشبینی میشود و با توجه به نوع بارش در مناطق مستعد استان جاری شدن رواناب و رخداد سیلاب دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه توجه به توصیههای هشدار هواشناسی سطح نارنجی تاکید میشود، خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی ظهر روز جمعه (۲۴ فروردین) از استان خارج میشود لذا مردم و مسافران در این مدت از اطراق و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: لازم است تمهیدات لازم در ارگانهای امدادی و گردشگری انجام شود و به گردشگران و مسافران تعطیلات عید سعید فطر وضعیت اب و هوایی استان اردبیل اطلاعرسانی شود.
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