سیاست چین واحد، قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین روز شنبه با تاکید بر اینکه سیاست چین واحد، اصلی غیرقابل مذاکره در روابط پکن – واشنگتن است، نسبت به حساسیت کشورش بر سر مساله تایوان به طرف های آمریکایی هشدار داد.

گفته می شود وزارت خارجه چین با اعلام این موضوع که امروز در قالب بیانیه ای بر روی وب سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، واکنشی مستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده که گفته بود مساله «سیاست چین واحد» قابل مذاکره خواهد بود.

لازم به ذکر است دولت آمریکا از سال ۱۹۷۹ به این سو پایبندی خود به سیاست چین واحد و عدم استقلال تایوان از این کشور را اعلام کرده و از آن زمان تا پیش از مکالمه تلفنی «ترامپ» با رئیس تایوان، سران این کشور هیچگونه تماسی با مقام های تایوانی نداشته اند.