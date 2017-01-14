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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۵۵

وزارت خارجه چین هشدار داد:

سیاست چین واحد، قابل مذاکره نیست

سیاست چین واحد، قابل مذاکره نیست

وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای که بر روی وب سایت رسمی خود قرار داد، نسبت به لزوم احترام مقام های آمریکایی به سیاست چین واحد و حساسیت های چین بر روی مساله تایوان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین روز شنبه با تاکید بر اینکه سیاست چین واحد، اصلی غیرقابل مذاکره در روابط پکن – واشنگتن است، نسبت به حساسیت کشورش بر سر مساله تایوان به طرف های آمریکایی هشدار داد.

گفته می شود وزارت خارجه چین با اعلام این موضوع که امروز در قالب بیانیه ای بر روی وب سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، واکنشی مستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده که گفته بود مساله «سیاست چین واحد» قابل مذاکره خواهد بود.

لازم به ذکر است دولت آمریکا از سال ۱۹۷۹ به این سو پایبندی خود به سیاست چین واحد و عدم استقلال تایوان از این کشور را اعلام کرده و از آن زمان تا پیش از مکالمه تلفنی «ترامپ» با رئیس تایوان، سران این کشور هیچگونه تماسی با مقام های تایوانی نداشته اند.

کد مطلب 3876962

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