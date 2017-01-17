میرهادی قره‌سید رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی درباره بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که در روزهای اخیر موجب تصویب مصوباتی تازه پیرامون فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شد به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس مصوبات خوبی را به تصویب رساندند که موجب اعتلای هر چه بیشتر فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی در همه حوزه‌های اساسی خواهد شد و یکی از این مصوبات بحث الزام سازمان میراث فرهنگی به جمع‌آوری و طرح قانون جامع در این سه حوزه است.

وی گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از زمان ریاست جمهوری دغدغه‌ای را داشت و آن را به آقای میرسلیم در وزارت ارشاد ابلاغ کرده بود چون آن زمان هنوز سازمانی برای میراث فرهنگی تشکیل نشده بود. آن دغدغه همین موضوع مورد بحث امروز جامعه گردشگری است و این بار مجلس و نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس توانستند، تاسیسات گردشگری را به عنوان صنعت معرفی کنند نه صنف. این موضوع موجب تحول ویژه و اساسی در حوزه گردشگری می‌شود و رضایتمندی فعالان گردشگری را در پی دارد.

رومیانی ادامه داد: نکته مهمی که در برنامه ششم به آن پرداخته شده، بحث صنایع دستی و ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی است. ما چهار شهر جهانی صنایع دستی در ایران داریم که در برنامه ششم به صورت تقنینی به آنها پرداخته و اجازه ثبت شهرهای جهانی به سازمان داده شده و آن را تکلیف کرده است.

وی در پاسخ به اینکه قبلا نیز بدون این مصوبه، شهرهای جهانی صنایع دستی ثبت می‌شد، توضیح داد: شهرهای جهانی را ثبت می‌کردیم اما در اسناد تقنینی، هیچ نامی از شهرهای جهانی نبود. زمانی که اسم ثبت جهانی شهرها بیاید، این اقدام در حوزه تقنینی تثبیت می‌شود و به ما در حوزه جهانی کمک می‌کند که در دنیا اعلام کنیم مجلس و این قوانین توانسته در راستای اجرای کنوانسیون های بین المللی و شهرهای جهانی صنایع دستی اقدام کند. این حرکت و شتاب در راستای اجرای کنوانسیون‌های بین المللی است و می‌تواند شاخص تعالی سازمان و ایران را در سازمان های بین المللی از جمله یونسکو بالا ببرد. در اسناد داخلی که مبنای فعالیت های ماست هیچ نشانی از این موضوع نداشتیم این مصوبه درحقیقت یک مجوز داخلی به ما داده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها تصریح کرد: در دنیا مرسوم است که وقتی یک کنوانسیون را پذیرفتیم آن کنوانسیون را به عنوان قانون داخلی کشورمان هم تلقی کنیم. این مصوبه در حقیقت تاکیدی بر آن هم هست.

رومیانی افزود: تاکنون نفایس و مواریث فرهنگی ما باید براساس قانون هیات امنایی اداره می‌شد اما با توجه به اینکه خزانه ایراد می‌گرفت و اعلام می‌کرد که هیات امنا نمی‌تواند ردیف ویژه‌ای در خزانه داشته باشد، تا الان این هیات امنا تشکیل نشده بود. اما با این قانون تمام مواریث فرهنگی که ملی و جهانی هستند مثل تخت جمشید، حافظیه و غیره دارای هیات امنای خاص برای پیگیری امور، مرمت و حفاظت شده‌اند. همچنین اجازه داده شده که ۱۰۰ درصد وجوه حاصله از این مواریث به خزانه کشور وارد شود و دوباره ۱۰۰ درصد آن درآمد به همان مواریث برگردد و در اختیار هیات امنا قرار گرفته و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه شود.

وی در پاسخ به اینکه پیش از این هیات امنا در برخی از پایگاه‌های جهانی جلسه تشکیل می‌دادند گفت: عملا هیات امنا تشکیل نشده بود و اگر جلساتی تشکیل می‌شد قانونی نبود. اما در برنامه ششم به سازمان اجازه داده شد که هیات امنا به صورت رسمی را تشکیل دهد و کمک‌های مردمی و خیرین در اختیار هیات امنا برای حفظ و مرمت و غیره قرار گیرد.

رومیانی افزود: برای گذار از اقتصاد نفتی باید به درآمد حاصله از طریق گردشگری، صنایع دستی و توجه به مواریث فرهنگی بپردازیم. منظور از تولیدات و حمایت از صنایع دستی؛ تهیه و خرید و حمایت از هنرمندان به صورت ایجابی است. ما هیج وقت نمی‌گوییم که مردم جنس خارجی نخرند بلکه تشویق می‌کنیم که مردم از صنایع دستی ایران به صورت ایجابی استفاده کنند. اگر این را بتوان فرهنگ‌سازی کرد صنایع دستی می تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود و یکی از محورهای تامین کننده بنیادین این حوزه باشد.