طبیعت بکر مازندران اسیر زباله/ عیاربخشی طلای کثیف در تنکابن

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: زباله و آلایندگیهای زیستمحیطی آن یکی از موضوعاتی است که برای فراوری این طلای کثیف و بهرهمند شدن از مزایا و درآمدهای پایدار آن از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.
شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد که ازلحاظ جاذبههای گردشگری بینظیر هستند، سالهای مدیدی است که از معضل زباله رنجبرده و طبیعت بکر و دریای زیبایشان اسیر زباله و شیرابههایش شده است.
هرچند مسئولان مناطق مختلف تلاش های زیادی برای بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیت خلاقانهٔ بخش خصوصی برای ساخت کارخانه بازیافت زباله و تبدیل آن به انرژی منتهی شده اند اما همچنان طلای کثیف در مازندران بی عیار مانده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل زباله در شهرستان به انعقاد تفاهمنامه برای ساخت کارخانه بازیافت در شهرستان اشاره می کند و می گوید: امضای این تفاهمنامه به معنای اعلام نیاز استان مازندران و شهرستان تنکابن جهت ساخت پروژههای جدید با بهکارگیری از دانش روز دنیاست.
سید امیر حسینی جو افزود: با پیگیریهای مسئولان شهرستانی، شهری و نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی و تأکید استاندار مازندران مبنی برجذب سرمایهگذار بخش خصوصی جهت احداث کارخانه بازیافت زباله به انرژی با تکنولوژی روز جهان، شرکت سرمایهگذار خارجی به همراه شرکت مجری طرح ایرانی قول دادند تا آخرین فناوری روز دنیا را در ساخت این کارخانه در شهرستان تنکابن بکار بگیرند.
وی بابیان اینکه این امر با استقبال مدیران محلی مواجه شده است، اضافه کرد: از همه مسئولان استان مازندران و شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد انتظار میرود که نسبت به رفع مشکل زباله اهتمام جدی داشته باشند زیرا پسماند، مشکل اساسی مناطق گردشگری است.
پروفسور کریستین کخ سرمایهگذار خارجی و مخترع و صاحب تکنولوژی آلمانی kdv هم گفت: ایدهٔ ما برای ساخت این کارخانه برگرفته از فرایند بدن انسان بوده و ما بر اساس تجزیه مواد غذایی در بدن انسان این کارخانه را طراحی کردهایم.
با ساخت این کارخانه، دیگر از آلودگی زباله خبری نیست بلکه از آن میتوان مواد ارزشمندی چون دیزل، برق و از شیرابه آن نیز آب شرب و آب غنی جهت مصارف کشاورزی به دست آورد
وی افزود: با ساخت این کارخانه، دیگر از آلودگی زباله خبری نیست بلکه از آن میتوان مواد ارزشمندی چون دیزل، برق و از شیرابه آن نیز آب شرب و آب غنی جهت مصارف کشاورزی به دست آورد وبرنامه ما این است که از زبالههای دورریز و بیارزش استفاده بهینه کرده و محیطزیست تخریبشده را احیاء کنیم.
پروفسور کخ بابیان اینکه ظرفیت کارخانه بازیافت زباله به انرژی به میزان زبالهای که وارد آن میشود بستگی دارد، تصریح کرد: با ورود ۵۰۰ تن زباله در روزبه این کارخانه میتوان چهار هزار لیتر در ساعت دیزل تولید کرد ه و نیروگاهی معادل ۱۵ تا ۱۶ مگابایت برق به دست آورد.
وی استان مازندران را منطقهای بکر و گردشگر پذیر در ایران توصیف کرد و گفت: حفاظت از محیطزیست در این منطقه آنطور که باید توسعهیافته نبوده و حمایت مسئولان شهری و تأیید هرچه سریعتر این تکنولوژی و تسهیل در آغاز عملیات اجرایی آن میتواند از بیشتر آسیب رساندن به طبیعت جلوگیری کند و از درآمد حاصل از کارخانه محیطزیست تخریبشده را احیاء کرد.
وی با تأکید بر اینکه این کارخانه هیچ نوع آلودگی برای محیطزیست ایجاد نمیکند، افزود: از سوخت دیزل میتوان برای مصارف خودروها، سوخت ورودی کارخانهها، سوخت هواپیما و جت و ... استفاده کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از انعقاد تفاهمنامه (mou ) گفت: این کارخانه با آخرین تکنولوژی روز دنیا برای نخستین بار در ایران، در شهرستان تنکابن ساخته میشود و با توجه به اینکه بیشتر نقاط کشورمان درگیر معضل زباله هستند، امید میرود که بهرهگیری از این فناوری مهم در سطح کشور بسط داده شود.
تقی پزشکی افزود: با همکاری شهروند دلسوز تنکابنی و شرکت مجری سازا دژ، زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی بخش خصوصی در تنکابن فراهم شد و این شرکت درزمینهٔ فراوری زباله در جهان و تبدیل آن به سوخت باارزش حرف برای گفتن داشته و ازنظر استانداردهای بینالمللی در بالاترین رتبه قرار دارد.
وی اضافه کرد: با بازدیدها و بررسیهایی که عوامل این شرکت خارجی در سایت زباله پرده سر تنکابن انجام دادند، قرار شد کارخانه بازیافت زباله به انرژی با هزینه سرمایهگذار خارجی در این سایت احداثشده و شهرداری تنکابن فقط زمین را در اختیارشان بگذارد.
پزشکی بابیان اینکه بالاترین تکنولوژی جهان در این کارخانه توسط سازندگانش دیدهشده است، اظهار داشت: تفاهمنامه اولیه امضا و آمادگی شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد و عزم جزم آنان برای احداث این کارخانه در تنکابن اعلامشده است.
با ساخت این کارخانه، زبالههای منطقه به برق و سوخت باارزش دیزل و شیرابههای آن به آب شرب تبدیل میشوند
رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن با تأکید بر اینکه این کارخانه حتی بهاندازه دودکش بخاری خانگی هم آلودگی ندارد، افزود: با ساخت این کارخانه، زبالههای منطقه به برق و سوخت باارزش دیزل و شیرابههای آن به آب شرب تبدیل میشوند که ضمن رفع آلودگی زیستمحیطی و احیای محیطزیست، درآمدی پایدار هم برای منطقه ایجاد میشود.
پزشکی گفت: خوشبختانه با توجه به تأکید دولت تدبیر و امید بر حفاظت از محیطزیست، رئیس سازمان محیطزیست کشور طی نشستی که این سرمایهگذاران با وی داشتند، بر احداث این نوع کارخانه تأکیددارند.
وی افزود: انتظار میرود تا مسئولان امر و مدیران مرتبط استان به روند ساخت این کارخانه کمک کرده و کارهای اداری مربوط به آن را تسهیل کنند تا مردم غرب مازندران از این معضل رهایی یابند.
پزشکی با اشاره به استفاده کشورهای پیشرفته دنیا از این تکنولوژی نظیر کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، آمریکای لاتین، ترکیه و ... ادامه داد: در ایران نیز قزوین و رشت و شهرهای دیگر و ...پیگیر ساخت این کارخانه و بهرهگیری از این تکنولوژی در شهرهای خود هستند.
وضعیت موجود زباله شرم آور است
رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن با اعلام اینکه این کارخانه با چشمانداز ۲۰ ساله در این شهرستان ساخته میشود، خاطرنشان کرد: وضعیت موجود زباله در تنکابن و دیگر شهرهای همجوار شرمآور بوده و ما شرمنده مردم هستیم اما در تمام این سالها تلاش خود را در جهت رفع این معضل کرده و اکنون امیدواریم با تسریع در ساخت این کارخانه توسط متولیان امر، از این معضل نجات پیداکرده و محیطزیست خود را احیا کنیم.
پزشکی درباره زبالههای عفونی تنکابن هم گفت: با همکاری بخش خصوصی که از سوی شبکه بهداشت و درمان تنکابن معرفی شد، دستگاه زبالهسوز عفونی در سایت زباله پرده سر تنکابن مستقرشده و تمامی زبالههای عفونی تنکابن بهوسیله این دستگاه امحاء میشود و بر اساس آمار شبکه بهداشت و درمان تنکابن، هیچ آلودگی زیستمحیطی برای طبیعت ایجاد نمیکند.
یاسر گلیج رئیس شورای اسلامی شهرستان تنکابن نیز با تأکید بر اهمیت طلای کثیف در جوامع پیشرفته گفت: سالهای زیادی است که جهان از طلای کثیف بهعنوان منبعی مهم جهت درآمدی پایدار در حال بهرهبرداری است، اگرچه ما بسیار دیر قرار است از این صنعت پاکوبی ضرر برای محیطزیست استفاده کنیم اما قدم برداشتن بهتر از نظارهگر بودن است.
علیرضا فلاحت کار عضو شورای اسلامی شهر تنکابن نیز از ساخت این کارخانه بهعنوان بزرگترین اتفاق زیستمحیطی شهرستان تنکابن، استان مازندران، کشور ایران و حتی خاورمیانه یادکرد و گفت: بهکارگیری تکنولوژیهای نوین جهت مدیریت بهینه پسماند و تولید انرژی نهایت آرزوی مردم یک جامعه برای داشتن محیطی سالمتر و پاکتر است.
امروزه تکنیکهایی متفاوتی برای این امر موجود است اما بالاترین تکنیک برای تولید پسماند به انرژی در اختیار شرکت (ALPHAKAT) آلمان است و تکنیک KDV توانسته است علاوه بر تولید برق و سوخت دیزل اولین کارخانه بیبو، بیصدا، بی شیرابه و بی آلودگی در جهان باشد.
شاید لازم باشد بگویم دیگر نباید برای تولید محصولات نفتی منتظر گذشت چند میلیون ساله عمر زمین و انواع کانیها باشیم. KDV به ما اجازه میدهد تا در شهرمان یک چاه نفت داشته باشیم.
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