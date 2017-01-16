به گزارش خبرگزاری مهر، «آرسن ونگر» سرمربی تیم فوتبال آرسنال، از برابری تیم های مدعی قهرمانی لیگ برتر در این فصل، شگفت زده شده است.

با وجود اینکه اکنون چلسی با ۵۲ امتیاز و هفت امتیاز بیشتر از تاتنهام (تیم دوم جدول)، صدرنشین بلامنازع لیگ برتر است، ولی منچستریونایتد که در جایگاه ششم قرار دارد نیز به دنبال قهرمانی در لیگ است.

یعنی بعد از سپری شدن ۲۱ هفته از لیگ برتر، اختلاف چلسی و منچستریونایتد فقط ۱۲ امتیاز است.

از همین رو، ونگر که اکنون تیمش با ۴۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد گفته است که این چنین رقابت نزدیکی را برای قهرمانی در لیگ برتر به خاطر نمی آورد.

مرد فرانسوی به روزنامه های انگلیسی گفت: طی ۲۰ سال گذشته این نخستین بار است که در این جای فصل، شش تیم در صدر جدول داریم. چلسی هنوز برتری قابل ملاحظه ای دارد ولی سایرین هم عالی کار می کنند. دور و اطرافتان را نگاه می کنید و هیچ تیمی تسلیم نمی شود، در نتیجه باید باثبات باشید، به اعصابتان مسلط باشید و روی بازی خود تمرکز کنید. حالا به اروپا می رویم، در دل جام ها و بازی های بزرگ؛ چه کسی می تواند در همین سطح ادامه دهد؟ صادقانه بگویم، هیچ کس نمی تواند ادعا کند.

آرسنال روز شنبه سوانزی سیتی را با نتیجه چهار بر صفر شکست داد و یکشنبه آینده باید به مصاف برنلی برود.