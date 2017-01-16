کارگاه موسیقی«جز»در شیراز برگزارشد/موسیقی ایرانی درملودی غنی است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره موسیقی «نوای فجر» استان فارس که به میزبانی سه تالار شهر شیراز برگزار می شود، کارگاه آموزش پیانو و درامز «تونی اوور واتر» از کشور هلند در تالار غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد.

این هنرمند و مدرس موسیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص این دوره آموزشی، عنوان کرد: کلاسی که برگزار شد پیرامون پیانو و درامز با محوریت موسیقی جز بود.

اوور واتر که در این کارگاه به ریتم موسیقی جز هم پرداخت، گفت: درباره چگونگی قرار گرفتن متری که زیر جاز قرار می گیرد توضیحاتی داده شد.

وی، ادامه داد: در مورد پیانو هم پیرامون گام ها در موسیقی جز و چگونگی ترکیب آن در موسیقی های دیگر مباحثی مطرح شد.

اوور واتر درخصوص تفاوت های موسیقی غرب با ایران تصریح کرد: در موسیقی غربی بیشتر هارمونی مورد نظر است اما در موسیقی ایرانی که دارای گوشه های مقامی است ربع پرده هایی قرار دارد که دارای هارمونی نیست، البته این ربع پرده ها موجب می شود دستگاه های موسیقی ایرانی در ملودی غنی تر باشد.

این هنرمند موسیقی جز علاقه مندی موسیقی دانان غربی هم به این ملودی هاست که باعث می شود ملودی هایی را از این موسیقی ها به همراه موسیقی عربی، هندی و ... که دارای فاصله های خیلی خاص هستند به هارمونی موسیقی غربی نزدیک کنند.

وی در عین حال تاکید کرد: البته ترکیب این موسیقی ها به نحوی باید باشد که جوششی صرف از اینها نباشد.

اوور واتر انگیزه هنرمندان موسیقی را در همکاری با موسیقی دانان ایرانی را در وجه اشتراک موسیقی غربی و شرقی عنوان کرد و افزود: هارمونی و ملودی و جوشش اینها در کنار یکدیگر موجب می شود ترکیبی به وجود آید که خوشایند باشد.

این هنرمند اهل نتردام هلند در دانشگاه «رویال هال» تحصیل کرده و بارها به ایران سفر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره موسیقی «نوای فجر» استان فارس که به میزبانی تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی، تالار احسان و تالار باشگاده دانشگاه شیراز برگزار می شود، چهارشنبه ۲۹ دی جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در تالار غزل کارگاه «آیین موسیقی های مناطق ایران» با حضور دکتر مریم فرسو برگزار می شود.