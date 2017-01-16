اعدام ها در بحرین ناعادلانه و التهاب آمیز هستند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-محمد مظهری: اقدام رژیم بحرین در اعدام سه جوان به بهانه مشارکت آنها در یک انفجار علاوه بر آنکه با واکنش گسترده مردم این کشور مواجه شده از سوی نهادها و شخصیت های فعال در امر حقوق بشر نیز مواجه شده است.

اعدام این سه جوان بی‌گناه بحرینی موجی از اعتراضات علیه آل خلیفه را در این کشور به دنبال داشت. هزاران نفر از مردم بحرین با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف از اعدام‌های ظالمانه اخیر اعلام انزجار کردند.

در همین رابطه «نیکلاس مک جیهان»، از فعلان حقوق بشر و از کارشناسان مسائل بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن اعدام فعالان سیاسی در بحرین از متحدان منامه خواست تا به صراحت اقدام به انتقاد از حکومت بحرین کنند.

متن گفتگوی مهر با نیکلاس مک جیهان به شرح زیر است:

* شما اقدام منامه در اعدام سه فعال جوان بحرینی را چطور ارزیابی می کنید؟

من فقط به ذکر این جمله اکتفا می کنم: این اعدام ها به همان میزان که غیرعادلانه بود التهاب آمیز نیز بود. این افراد بواسطه اعترافاتی که در طی شکنجه های سنگین انجام شده بود محکوم شدند. این بیانگر آن است که افراد دیگری نیز در بحرین وجود دارند که بر اساس شواهد و مدارک بی اساس به اعدام محکوم شده اند و این امری ضروری است که متحدان بحرین بصورت علنی و به صراحت این کشتارها را محکوم کنند.

* آیا این محکومیت ها و روند دادگاهی کردن افراد عادلانه بوده و بر اساس تحقیقات واقعی صورت می گیرد؟

نگرانی ها در این مورد مربوط به محاکمه ناعادلانه و شکنجه است، بویژه این حقیقت که محکومیت ها بر اساس اعترافاتی بوده که زندانیان در این شرایط داشته اند.

* چرا با وجود نقض حقوق بشر از سوی بحرین، برخی کشورها همچون انگلیس به تسلیح رژیم بحرین ادامه می دهند؟

پاسخ ضعیف انگلیس به این اعدام ها نشانه دیگری از سیاست فاجعه بار آن در قبال بحرین است؛ اگر انگلیس مخالف این اعدام ها بود باید مخالفت خود را قبل از اجرای حکم اعدام اعلام می کرد.

به نظر می رسد که حمایت انگلیس از بحرین بدون توجه به نقض حقوق بشر در این کشور ادامه داشته باشد. انگلیس، بحرین و خلیج فارس را بطور کلی به عنوان یک شریک استراتژیک و تجاری کلیدی می داند.

* آیا احتمال اتخاذ تصمیمی از سوی سازمان ملل برای برخورد با بحرین یا تنبیه این کشور وجود دارد؟

شکی در این نیست که سازمان ملل از این اقدام انتقاد می کند اما در مورد اقدامات سازمان ملل و اینکه چه کاری می تواند انجام بدهد محدودیت وجود دارد. این بطورکلی به جامعه جهانی مربوط می شود که بصورت جمعی این اقدام بحرین را محکوم کنند.