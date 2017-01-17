به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، غلامرضا قادریان با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و تقدیر از حضور گسترده مردم در آیین های ترحیم یار امام و رهبری گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق زیادی به گردن نظام و جمهوری اسلامی دارد.

عضو شورای شهر بوشهر تصریح کرد: ضرورت دارد در همه شهرهای ایران یک خیابان، بلوار یا میدان به نام آیت‌الله هاشی نامگذاری شود.

وی اضافه کرد: در بوشهر هم انتظار داریم یک خیابان یا میدان به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شود اما مکانی که قرار است نام گذاری شود باید در شان جایگاه این مرد بزرگ باشد.