  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۸:۰۸

عضو شورای شهر بوشهر:

یک خیابان یا میدان در بوشهر به نام آیت‌الله هاشمی نامگذاری شود

یک خیابان یا میدان در بوشهر به نام آیت‌الله هاشمی نامگذاری شود

بوشهر - عضو شورای شهر بوشهر گفت: یک خیابان یا میدان در بوشهر به نام آیت‌الله هاشمی نامگذاری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، غلامرضا قادریان با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی  و تقدیر از حضور گسترده مردم در آیین های ترحیم  یار امام و رهبری گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق زیادی به گردن نظام و جمهوری اسلامی دارد.

 عضو شورای شهر بوشهر تصریح کرد: ضرورت دارد در همه شهرهای ایران یک خیابان، بلوار یا میدان به نام آیت‌الله هاشی نامگذاری شود.

وی اضافه کرد: در بوشهر هم انتظار داریم یک خیابان یا میدان به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شود اما مکانی که قرار است نام گذاری شود باید در شان جایگاه این مرد بزرگ باشد.

کد مطلب 3879156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها