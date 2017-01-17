نماینده‌ سنندج، دیواندره‌ و کامیاران از خبرگزاری مهر دیدار کرد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی نماینده‌ مردم شهرستان های سنندج، دیواندره‌ و کامیاران به‌ همراه‌ تنی چند از اصحاب رسانه‌ از خبرگزاری مهر در سنندج دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، وی از نقش رسانه‌ ها در انتقال خدمات مسئولین به‌ مردم تجلیل کرد و گفت: خبرنگاران و مسئولین وظیفه‌ مهم را بر دوش دارند چون واقعا در جایگاه‌ حساسی قرار گرفته‌ اند، آنها می توانند به‌ خوبی نوع عملکرد مسئولین را با دقت مورد بررسی قرار دهند.

وی در ادامه‌ افزود: البته‌ نقد اشتباهات و نارسائی ها به معنی تخریب نیست، یعنی زمانی که‌ واقعا کایار مثبتی انجام می شود، مسئولین هم انتظار دارند که‌ به‌ درستی به‌ میان مردم منتقل شود.

علوی در ادامه‌ با اشاره‌ به‌ مسئولین استانی گفت: نگاه‌ ما نسبت به‌ مسئولین شهر و استان باید کاملا نگاهی تخصصی و شایسته‌ سالارانه‌ باشد و دیگر موضوع بومی و غیربومی موضوعی منتفی است.

نماینده‌ مردم سنندج، دیوانده‌ره‌ و کامیاران افزود: از مسئولین استان هم تقاضا دارم که‌ ماموستایان اهل سنت اجازه‌ دهند تا حضور بیشتری در امور تخصصی خویش داشته‌ باشند و در دل این قشر را به‌ خوبی گوش دهند، اگر امروز ما به‌ حرف آنها گوش نکنیم خدای ناکرده‌ فردا موارد مورد اشاره‌ آنها از ماهواره‌ های معاند بازتاب داده‌ خواهد شد.

در این نشست آرمان نصراللهی سرپرست دفتر خبرگزاری مهر در کردستان توضیحاتی در خصوص فعالیت های خبرگزاری مهر در استان و همچنین سرویس زبان کردی این رسانه را ارائه کرد.