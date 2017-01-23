مریم بوبانی بازیگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم سینمایی «دل دیوانه» به کارگردانی بهمن فرمان آرا که در دست ساخت است، گفت: من در این فیلم سینمایی تنها در یک سکانس به ایفای نقش پرداختم البته گویا اکثر بازیگران نیز تنها در یکی دو سکانس در این فیلم بازی می‌کنند و نقش های اصلی این اثر بر عهده بهمن فرمان آرا و فاطمه معتمدآریا است.

وی با اشاره به اینکه در این اثر نقش یک مربی مهدکودک را ایفا می‌کند، بیان کرد: این فیلم درباره فردی است که بر اثر فشارهایی که بر او وارد شده دچار اختلالات روانی شده و در واقع این فیلم درباره پریشان حالی این فرد و همسرش است. به عبارتی این فیلم درباره آسیب های اجتماعی است.

این بازیگر با اشاره به همکاری با بهمن فرمان آرا گفت: او کسی است که امتحان خود را در سینمای ایران پس داده است ولی متاسفانه چون آثار وی به نمایش درنمی‌آید به نظر می‌رسد که کم کار شده است. هنوز تکلیف فیلم قبلی او با عنوان «دلم می خواد» مشخص نشده است و امیدوارم این فیلم هرچه زودتر اکران شود.

وی عنوان کرد: کار با بهمن فرمان آرا برای هر کسی در سینما یک امتیاز مثبت است و بازی در فیلم سینمایی «دل دیوانه » چهارمین همکاری من با او است و از این موضوع خوشحالم، به هر حال امیدوارم سینمای ما به مرحله ای از دانش و آگاهی برسد تا اجازه دهد افراد کاربلد کار خود را انجام دهند.

این بازیگر در پایان با اشاره به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: من امسال فیلم سینمایی «چهل کچل» ساخته صادق صادق دقیقی و «بوف کور» به کارگردانی احمدرضا معتمدی را داشتم اما نمی دانم به چه علت در جشنواره پذیرفته نشدند. با این وجود فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده را در جشنواره دارم که نقش مادر مریلا زارعی را بازی کرده ام البته نقش من در این فیلم نیز کوتاه است.