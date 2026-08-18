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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

امدادرسانی به ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

امدادرسانی به ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: طی این حوادث یک نفر جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی طی روز سه شنبه در جاده های استان خبر داد و بیان کرد: سه نفر مصدوم شده و یک نفر در این حوادث جان باخته است.

وی به واژگونی پراید کیلومتر ۷۴ محور سمنان به دامغان اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه یک کشته نیز بر جای گذاشت که عملیات رها سازی برای متوفی انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه یک مصدوم نیز داشته است، توضیح داد: این مجروح بعد از امداد رسانی اولیه هلال احمر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان واژگونی پراید کیلومتر ۲۱ محور شریف آباد به ایوانکی از دیگر حادثه رانندگی روز جاری یاد کرد و یادآور شد: دو مصدوم این سانحه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

وی افزود: برای پیشگیری از این حوادث تلخ رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، خواب کافی و توجه به جلو داشته باشند تا سلامت سفر تضمین شود.

کد مطلب 6920562

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