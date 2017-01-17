ساخت مستند «فروشگاه حیوانات» درباره نگهداری از حیوانات

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی آفریده کارگردان عرصه مستند درباره انتخاب موضوع نگهداری از حیوانات برای ساخت مستند جدیدش عنوان کرد: هر ساله نگهداری از حیوانات در جامعه ایرانی رواج بیشتری پیدا می‌کند که این قضیه به ظهور مسایل جدیدی درباره آن دامن زده است. تا چند دهه قبل شاید نگهداری از حیوانات در آپارتمان و محیط‌های شهری، تصویر یک جامعه غربی را به ذهن می‌آورد اما در یک دهه اخیر این مساله به حدی در جامعه ما رواج پیدا کرده است که گفته می‌شود آمار نگهداری از حیوانات خانگی از دهه ۷۰ تا میانه‌های دهه ۹۰، ۲ برابر شده و مشاغل جدید مرتبط با خدمات‌رسانی به حیوانات هم به وجود آمده است.

وی ادامه داد: شاید نگهداری از حیواناتی مانند سگ و گربه با این استدلال صورت بگیرد که تنهایی افراد را پُر می‌کنند، اما این روزها نگهداری از حیوانات دیگری مانند تمساح، کروکودیل، مار، انواع رتیل، میمون و حتی سگ‌های وحشی به حدی در جامعه رواج پیدا کرده است که بازارهای زیرزمینی فروش این حیوانات هم سر بر آورده‌اند و گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان حمایت از حیوانات و محیط زیست گرفته تا دلالان فروش حیوانات عجیب و غریب خانگی را درگیر مسایل مرتبط با حیوانات کرده است.

این مستندساز درباره نگاهش به این موضوع تاکید کرد: زاویه‌ نگاه من به عنوان مستندساز کاملاً باز است و فیلم تلاش نمی‌کند برای شما داوری کند، اما آنچه در مستند «فروشگاه حیوانات» مورد توجه است، رواج فرهنگ جدیدی است که به وسیله نمایش حیوانات عجیب و غریب در شهر گسترش پیدا کرده است. تصویری از جامعه جدید شهری که در چندگانگی فرهنگی و افراط به سر می‌برد و تلاش می‌کند با اهلی کردن حیوانات وحشی، ثروت و قدرت خود را در جامعه به نمایش بگذارد. از آن سو طبقه متوسط و رو به پایین جامعه برخورد دیگری با حیوانات دارند. گروهی حیوانات را همدم تنهایی خود می‌دانند و گروهی دیگر از همین حیوانات کسب درآمد می‌کنند تا رفاه اولیه خانواده‌شان را برآورده کنند.

وی درباره روند تولید این مستند توضیح داد: طرح اولیه این فیلم مستند با همکاری دوست هنرمندم بابک بهرام‌بیگی شکل گرفت و پس از آن، تحقیق و پژوهش این کار را از تابستان شروع کردم و همچنان تحقیق ادامه دارد. تا امروز مشغول فیلمبرداری آزمایشی بودم و همچنان در حال گپ و گفت و ارتباط با کاراکترها هستیم. فیلم سختی است و باید با گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنیم. فیلمبرداری اصلی پروژه از بهمن‌ماه آغاز می‌شود و احتمالاً تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

آفریده در پایان بیان کرد: شیوه روایی این فیلم با فیلم‌هایی که در 2 سال اخیر کار کردم بسیار متفاوت است. این فیلم رویکرد اجتماعی قدرتمندی دارد و در واقع ژانر این مستند بسیار مورد علاقه شخصی من است. رفتاری که در این فیلم با کاراکترها انجام می‌شود، یک رفتار طراحی شده و منسجم است که از چارچوب تحقیقات پروژه شکل گرفته است. با توجه به تناسب کاراکترها دکوپاژ این مستند طراحی شده است و رویکرد سیال و مشاهده‌گر در این فیلم مهمترین روش روایی است که برای آن انتخاب کردم.

عوامل تولید مستند «فروشگاه حیوانات» عبارتند از پژوهشگر و کارگردان: هادی آفریده، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، تدوین: بابک بهرام‌بیگی، عکاس و دستیار کارگردان: روشنک اهرابی، دستیار فیلمبردار: سهیل صباحی. این اثر محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.