تشکیل جبهه جوانان وحدت آفرین انقلابی ایران/لزوم جوانگرایی مدیران

محمد عباسی، وزیر سابق ورزش و جوانان و رئیس مجمع مشورتی جوانان انقلابی ایران در گفتگو با مهر با اعلام خبر تشکیل این جبهه گفت: «جبهه وحدت آفرین جوانان انقلابی ایران» با هدف انسجام بخشی، بروز توانمندیها و نقش آفرینی هدفمند و مؤثر جوانان تشکیل می گردد.

وی افزود: جلسات مجمع مشورتی جمعی از جوانان نخبه و علاقمند به رشد و تعالی کشور به منظور حفاظت از دست آوردهای انقلاب اسلامی و ایجاد بسترهای حضور این نسل پویای جامعه مدتی است که شکل گرفته است.

عباسی ضمن اعلام اینکه استقبال جوانان دلسوز در نقاط متعدد از این جبهه بسیار امید بخش است، تصریح کرد: به نظر می رسد وقت آن رسیده است که با اعتماد به نسل نو، شادابی و انگیزه جوانان جایگزین نسل پیران اجرایی کشور شود.