به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه جلسه ۵۶۳ هیأت انتخاب و خرید کتاب، شامل خرید ۳۱۲ عنوان در ۴۲ هزار و ۹۷۰ نسخه به مبلغ ۹ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال است.
نکته قابل توجه در این مصوبه، موافقت هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خرید ۲۷۰۰ نسخه از کتابهای تالیفی مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر این اساس، ۳۰۰ نسخه از کتاب «روزها و روزگاران سخت»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «مصاحبههای سال ۱۳۷۰ هاشمی رفسنجانی»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی خطبههای سال ۱۳۶۹»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی خطبههای سال ۱۳۷۰»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی سخنرانیهای سال ۱۳۶۹ (جلد ۱)» ، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی سخنرانیهای سال ۱۳۶۹ (جلد ۲)»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی سخنرانیهای سال ۱۳۷۰ (جلد ۱)»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی سخنرانیهای سال ۱۳۷۰ (جلد ۲)»، ۳۰۰ نسخه از کتاب «هاشمی رفسنجانی مصاحبههای سال ۱۳۶۹» خریداری شده است.
فهرست کتابهای مصوب برای خرید در این جلسه را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
همچنین بر اساس این خبر، دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعیهای درباره رویه جدید صدور حواله کتاب و تحویل عنوانهای مصوب به انبار منتشر کرده است که به قرار زیر است:
«دبیرخانه هیأت انتخاب و خرید کتاب، بنابر اصل تکریم ارباب رجوع و به منظور کاهش رفت و آمدهای مکرر اداری و پرهیز از تشریفات کاغذی، از این پس (جلسه ۵۶۳ به بعد)، در خصوص نوع خدمات رسانی به لحاظ دریافت حواله و رسید انبار، اقدام به تغییر روال (با حذف یک مرحله از مراجعات اداری) کرده است که ناشران میتوانند متن این اطلاعیه را در سایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://mof.farhang.gov.ir مطالعه کنند».
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