۲۶۹ هزار مترمربع اراضی ملی در نوشهر رفع تصرف شد

سرهنگ غلامعلی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تصرف اراضی ملی در منطقه ییلاقی کجور توسط فردی سودجو، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، افزود: در اجرای حکم صادره از سوی مرجع قضائی، ماموران پلیس آگاهی شهرستان به منظور رفع تصرف زمین‌های تصرف شده به منطقه اعزام شدند.

وی، افزود: دراین عملیات ماموران پلیس آگاهی با همکاری ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی ۲۶۹ هزارو ۲۹۰ متر مربع از اراضی ملی که توسط نامبرده به صورت غیر قانونی محصور شده بود را از چنگ وی آزاد کردند.

سرهنگ صلاحی ارزش ریالی زمین‌های رها شده از چنگ این متهم به زمین خواری را بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال عنوان کرد و درخاتمه، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.