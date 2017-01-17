برپایی توریسم انیمیشن برنامه جدید دولت ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انجمن توریسم انیمه در همکاری با کادوکاوا آسی که برنامه‌ای برای پذیرش تور و سفر به مکان‌های فیلمبرداری و ساخته شدن انیمیشن « نام تو» است، دست به کار شده است. این انیمیشن یکی از بزرگترین فیلم‌های انیمیشن ژاپن در سال ۲۰۱۶ است که در سراسر جهان با اقبال روبه رو شد.

به این منظور ۳۰ نفر از علاقه‌مندان انیمیشن ژاپنی از سراسر جهان، درخواست‌نامه‌های خود را برای شرکت در توری که از سوی دولت ژاپن ترتیب داده شده است، ارسال می‌کنند.

این تور قصد دارد تا ظرفیت‌های انیمه‌های ژاپنی را برای جذب توریسم به آزمایش بگذارد و با معرفی لوکیشن‌ها، مدل‌ها و صحنه‌های ساخت انیمیشن‌های ژاپنی ارزیابی کند که برای برپایی توریسم انیمه یا انیمیشن ژاپنی چه اندازه ظرفیت وجود دارد.

گفته شده این تور شامل همه امکانات اقامتی و پذیرایی نیز هست و از سه نقطه ژاپن شامل ناگویا، هایدا و توکیو بازدید دارد.

پذیرش توریست‌ها از طریق پر کردن درخواست‌های آنلاین صورت می‌گیرد و از ۲۰ ژانویه تا پایان روز ۲۸ فوریه برای این کار تعیین شده است. همه جزییات درخواست نامه ها در وبسایت رسمی کمپانی همراه این پروژه قرار می‌گیرد. از میان درخواست‌هایی که ارسال می‌شود، در نهایت ۳۰ نفر دعوت می‌شوند تا در این تور شرکت کنند.

انجمن توریسم انیمه با انتخاب و ساماندهی لوکیشن‌های ۸۸ انیمیشن محبوب که ظرفیت توسعه توریسم ژاپن در این حوزه را دارند تشکیل شده است. ژاپن با توجه به این که کشوری توریسم گرا است با همکاری این انجمن قصد دارد تا افق‌های جدیدی را در حوزه گردشگری ایجاد کند و به جذب گردشگران علاقه‌مند به انیمیشن بپردازد.

انیمیشن «نام تو» یک فیلم درام فانتزی رمانتیک ژاپنی است که بر مبنای فیلمنامه و به کارگردانی موکوتو شینکایی ساخته شده است. این انیمیشن بر مبنای رمانی پرفروش به همین نام که تابستان ۲۰۱۶ منتشر شد ساخته شد و شخصیت‌های آن را نوجوانان علاقه‌مند به موسیقی تشکیل می‌دهند.

این انیمیشن در انیمه اکسپو ۲۰۱۶ لس آنجلس شرکت کرد و با اقبال زیادی روبه رو شد.

مکان اصلی وقوع داستان‌های این انیمیشن دریاچه سووا است.