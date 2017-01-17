کشف ۲۸ مورد سرقت در کرمانشاه/توقیف محموله لوازم جانبی گوشی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان از رد رشوه ۲۰ میلیون ریالی توسط پلیس وظیفه شناس خبر داد و گفت: متهم این پرونده به دلیل ایجاد نزاع دسته جمعی و مجروح کردن چندین نفر با سلاح سرد، تحت تعقیب قضائی بوده است.

مأمور وظیفه شناس، رشوه ۲۰ میلیون ریالی را رد کرد

سردار منوچهر امان اللهی در تشریح این خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامی ماهیدشت حین گشت زنی در محور ماهیدشت- کرمانشاه به یک دستگاه پراید که به فاصله چند کیلومتری از جاده اصلی، در یک زمین کشاورزی پارک شده بود مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مأموران پاسگاه بلافاصله به محل مراجعه و مشاهده کردند که راننده در حال استعمال موادمخدر است، لذا با استعلام از پلاک خودرو مشخص شد که دارای حکم توقیف بوده و تحت تعقیب شعبه ۵ بازپرسی کرمانشاه قرار دارد.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: طی هماهنگی با مقام قضائی، خودرو به پارکینگ منتقل شد که پس از گذشت یک ساعت مالک خودرو که حدوداً ۲۷ سال سن دارد چندین مرحله با شماره همراه فرمانده پاسگاه تماس گرفته و مکرراً درخواست آزادی خودرو از پارکینگ در ازای گرفتن رشوه را داشته است.

سردار امان اللهی عنوان کرد: با توجه به رد رشوه از سوی فرمانده پاسگاه، متهم با ارسال پیامک های متعدد و پیشنهاد گرفتن ۲۰ میلیون ریال وجه نقد، قصد تغییر نظر این مأمور وظیفه شناس را داشته است اما بازهم موفق نمی شود.

وی گفت: علی رغم رد رشوه طی چندین مرحله از سوی وی، راننده خودرو به پاسگاه مراجعه و ۲۰۰ قطعه اسکناس صد هزار ریالی روی میز ستوان "صفدر مرادی" قرار می دهد که وی ضمن هماهنگی با مراجع ذیصلاح، مبلغ فوق را صورت جلسه کرده و به مقام قضائی ارائه داد، که در این راستا قرار مناسب برای متهم صادر گردید.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان ساخت: این فرد چندی پیش پس از ایجاد یک نزاع دسته جمعی، با استفاده از سلاح سرد چند نفر را مصدوم و با خودروی خود از محل فرار کرده بود، که پس از شناسایی و تشکیل پرونده قضائی، به پرداخت حدود ۴۵۰ میلیون ریال دیه به شکات از سوی دادگاه محکوم شده بود.

کشف ۲۸ مورد انواع سرقت در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان از کشف ۲۸ مورد انواع سرقت خبر داد و گفت: بیکاری و اعتیاد شدید به موادمخدر علت این سرقت ها اعلام شده است.

سرهنگ محمدرضا امیری در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وصول یک مورد پرونده سرقت از یکی ازکلانتری های شهر کرمانشاه به همراه یک نفر متهم به پلیس آگاهی جهت ادامه تحقیقات و ارجاع آن به پایگاه شمال این پلیس، مراتب دردستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بازجویی های اولیه متهم منکر هرگونه سرقتی شد، لذا تیم پی جویی پرونده دامنه تحقیقات را گسترش داد و با انجام بازجویی های فنی و پلیسی و تحقیقات جامع از متهم، وی به ۲۸ مورد انواع سرقت منزل، مغازه، اماکن دولتی و خودرو اعتراف کرد.این مقام انتظامی اظهار داشت: با راهنمایی متهم، محلهای سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند، سارق نیز جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.سرهنگ امیری در خاتمه افزود: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که متهم دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر بوده و علت ارتکاب سرقت ها را اعتیاد، بیکاری و نیاز شدید مالی عنوان کرده است.

کلاهبرداری از طریق فروش سیمکارت

رئیس پلیس فتا استان گفت: افرادی در تماس با مشترکین اپراتورهای تلفن همراه، با تبلیغ فروش سیم کارت رند و شماره های خاص یا مشابه شماره تلفن افراد، از شهروندان کلاهبرداری می کنند.

سرهنگ علی کریمی عنوان کرد: مجرمان سایبری با ادعای اینکه سیم کارت با یک شماره مشابه در اختیار دارند و یا کاربر برنده سیمکارت شده است گاهاً تا ده برابر قیمت واقعی سیم کارت از کاربر پول دریافت کرده و در آخر شماره ای متفرقه، غیر رند و غیر مشابه را به فرد تحویل می دهند .

وی افزود: مهمترین محل تبلیغات این افراد را فضای سایبر و شبکه های اجتماعی است، لذا ضرورت دارد تا کاربران نسبت به این موضوع دقت کنند و در صورت نیاز به خرید سیم کارت حتما از نمایندگی های مجاز اپراتورهای مخابراتی خرید نمایند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این کلاهبرداران برای بالا بردن احتمال فروش سیم کارت خود با ادعاهای واهی از جمله اینکه سیم کارت دارای ویژگی هایی همچون اینترنت رایگان با قابلیت دانلود چندین گیگا بایت است، کاربران را به خرید تشویق می کنند و متقاضیان سیم کارت را فریب می دهند.

سرهنگ کریمی گفت: کاربران توجه داشته باشند اپراتورها فقط از طریق درگاه های رسمی فروش خود، اقدام به واگذاری و فروش سیم کارت می کند لذا به هیچ عنوان فریب کلاهبرداران را نخورند و در زمان تماس به هیچ عنوان ادرس و مشخصات خود را بیان نکنند.

وی بیان داشت: گاهاً فرد خریدار منصرف می شود اما افراد فروشنده با این ادعا که سیمکارت به نام شخص ثبت شده و در صورت عدم دریافت در اختیار فردی دیگر قرار می گیرد، خریداران را مجاب به تحویل گرفتن کالا می کنند، لذا ضرورت دارد کاربران از اعلام آدرس و نام خود خودداری نمایند زیرا این سیمکارت ها فعال و ثبت شده نمی باشد.

رئیس پلیس فتا استان در پایان از شهروندان خواست که در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش تماس حاصل نمایند.

کشف ۱۰ مورد سرقت محتویات داخل خودرو و دستگیری سارق

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان از کشف ۱۰ مورد سرقت محتویات داخل خودرو و دستگیری یک نفر سارق در این زمینه خبر داد.

سرهنگ علی جهان آرا در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۶ سعدی شهرستان کرمانشاه، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی و تقویت گشت های پلیس، یک نفر سارق در این زمینه شناسایی و با دستور مقام قضائی در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های فنی و علمی به ده مورد سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جهان آرا بیان داشت: سارق، خودروهایی را که اکثراً فاقد تجهیزات ایمنی و دزدگیر بودند، یا به صورت موقت روشن رها شده بودند، در محل های کم تردد شناسایی و اقدام به سرقت لوازم داخلی خودرو و محتویات آنها می کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد: خودرو را حتی الامکان در پارکینگ های عمومی پارک و از دزدگیر، قفل فرمان و پدال برای پیشگیری از سرقت خودرو استفاده کنند و در صورت اطلاع از فعالیت های مجرمانه، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری و برخورد با متخلفان اقدام شود.

محموله بزرگ سیگار قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف محموله توتون و سیگار قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی اظهار داشت: عوامل یگان امداد انتظامی کرمانشاه حین گشت زنی در جاده روانسر- کرمانشاه یه یک دستگاه وانت نیسان که با سرعتی حادثه ساز در حال حرکت بود، مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند اما راننده بدون توجه به ایست مأموران، سرعت خود را افزایش داد.

وی افزود: عوامل انتظامی با توجه به تردد خودروهای دیگر در مسیر، ضمن تأمین امنیت آنها، با اقدامی منطقی و سریع راه فرار را برای متهمان مسدود کردند و پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به توقیف خودرو شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بررسی خودروی متهمان تعداد ۳۸۰ هزار نخ سیگار و سه هزار و ۷۵۰ بسته توتون قاچاق کشف و در این زمینه نیز یک دستگاه خودرو را توقیف و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ مرزبانی با اشاره به اینکه طبق اعلام و نظر کارشناسان ارزش این محموله بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این راستا دو نفر با میانگین سنی ۳۵ سال که سابقه حمل کالای قاچاق نیز داشته اند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی بیان داشت: پلیس در راستای انجام وظایف سازمانی و حمایت از تولید داخلی با تمام توان آماده مقابله با فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز است.

محموله لوازم جانبی گوشی قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف محموله لوازم جانبی گوشی قاچاق و دستگیری سه متهم در این زمینه خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادی با اعلام جزئیات این خبر، گفت: روز گذشته اکیپی از مأموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین گشت زنی در میدان آناهیتا به دو دستگاه پژو مشکوک و مظنون می شوند که با سرعت زیاد بدون توجه به ایست ماموران به سمت کرمانشاه اقدام به فرار می کنند.

وی افزود: مأموران یگان امداد با همکاری واحدهای گشتی مستقر در مسیر، هردو خودرو را متوقف و راننده خودروها را به همراه یک نفر سرنشین دستگیر می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودرو ها نزدیک به دو هزار قلم انواع لوازم جانبی گوشی و ۶۵۳ ثوب البسه قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ شیرزادی در پایان با بیان اینکه در این زمینه سه متهم دستگیر و دو خودرو توقیف شده است، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.