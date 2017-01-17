امتیازات خاص و ویژه به فوتبال ایران ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس تهران اظهار کرد: برای من این بازی اصلا حساس نیست ولی برنامه ویژه ای برای کسب پیروزی در بازی با پرسپولیس داریم.

وی افزود: به همه بازیکنانم گفتم که قرار است در برابر تیمی قرار بگیریم که از هر لحاظ قابل احترام است و همیشه در فوتبال ما به عنوان مدعی حضور دارد. از سوی دیگر، پرسپولیس در این فصل از یک سرمربی بسیار با تجربه و خوب برخوردار است که بازیکنان بسیار با کیفیتی در اختیار دارد به گونه ای که آنها امسال به خوبی همانند یک مدعی کسب عنوان قهرمانی ظاهر شده اند ولی ما هم فولاد هستیم و با وجود اینکه در ابتدای فصل چندان در نتیجه گیری خوب عمل نکردیم اما در ورزشگاه آزادی، پرسپولیس را در برابر هوادارانش متوقف کردیم.

سعداوی بیان کرد: شک نکنید که بازیکن فولاد همانند شیر در برابر حریف قرار می گیرند و تمام سعی و تلاش ما ارائه یک فوتبال خوب خوزستانی در کنار کسب نتیجه است.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در خصوص درصد حضور هواداران دو تیم در ورزشگاه نیز گفت: حق طبیعی ما استفاده از ۹۰ درصد ورزشگاه به عنوان تیم میزبان هستیم. در این خصوص نیازی نیست حتی صحبتی هم بکنیم و اگر حق ما قبلا به سایر تیم ها داده می شد، اشتباه بوده است ولی انتظار دارم هواداران ما نیز ورزشگاه را پر کنند و قبل از بازی برای تشویق تیمشان حضور داشته باشند.

سعداوی در خصوص تقویت تیمش برای ادامه رقابت های لیگ برتر نیز بیان کرد: ما سه جای خالی داریم. در این خصوص جلسات متعددی برگزار کرده ایم و ۱۵ نفر از بازیکنان مورد نظر خود را در لیست قرار داده ایم و حال مذاکره با آنها هستیم. چرخه جذب بازیکن در فولاد تعریف شده است ولی متاسفانه کند عمل می کنیم ولی امیدواریم در ادامه رقابت ها بتوانیم نفرات مورد نظر خود را جذب کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: می خواهم مطلبی را بگویم که در نشست خبری بعد از بازی بیشتر در مورد آن صحبت می کنم. در فوتبال ایران امتیازات خاص و ویژه ای وجود دارد که در اختیار برخی ها هست و به این ورزش ضربه می زند. امیدوارم این مسائل به زودی از صحنه فوتبال ما حذف شوند تا همه تیم ها در یک فضای مناسب اقدام به ارائه توانمندی خود بکنند.

