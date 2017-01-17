  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بلافاصله پس از مراسم تحلیف ترامپ

سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بلافاصله پس از مراسم تحلیف ترامپ

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که بلافاصله پس از انجام مراسم تحلیفِ رئیس جمهور منتخب آمریکا به این کشور سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که با تاریخ سفر خود به واشنگتن پس از مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقت کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه خود با تلویزیون بلومبرگ در این باره گفت: درباره تاریخ سفرم به واشنگتن توافق کردیم که بلافاصله پس از انجام مراسم تحلیفِ رئیس جمهور منتخب در آمریکا این امر به انجام برسد.

وی در ادامه بدون نام بردن از تاریخ دقیق این سفر تأکید کرد: دستور سفر مذاکرات ما بسیار گسترده خواهد بود.

کد مطلب 3879951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها