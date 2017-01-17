سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بلافاصله پس از مراسم تحلیف ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که با تاریخ سفر خود به واشنگتن پس از مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقت کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه خود با تلویزیون بلومبرگ در این باره گفت: درباره تاریخ سفرم به واشنگتن توافق کردیم که بلافاصله پس از انجام مراسم تحلیفِ رئیس جمهور منتخب در آمریکا این امر به انجام برسد.

وی در ادامه بدون نام بردن از تاریخ دقیق این سفر تأکید کرد: دستور سفر مذاکرات ما بسیار گسترده خواهد بود.