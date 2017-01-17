علیرغم گذشت ۴۵ روز از مهلت تعیین شده، شیخ «زکزاکی» آزاد نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع محلی، با پایان یافتن مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی نیجریه برای آزادی رهبر حرکت اسلامی این کشور و همسرشان، ایشان آزاد نشده اند.

در همین راستا، مهلت ۴۵ روزه دادگاه عالی نیجریه برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرشان، امروز به پایان رسیده است اما هیچ نشانه ای مبنی بر آزادی ایشان از چنگ نیروهای امنیتی نیجریه به چشم نمی خورد.

این در حالی است که اخیرا جلساتی از جانب سران عربستان سعودی با بوهاری رئیس جمهور نیجریه و تطمیع او برای جلوگیری از آزادی شیخ زکزکی برگزار شده بود.

تلاش همه جانبه برای آزادی شیخ زکزکی رهبر مجاهد و مظلوم و مصلح ادامه دارد.

طبق حکم صادره از سوی دادگاه عالی نیجریه در اوایل آذرماه، شیخ زکزاکی باید ظرف مدت ۴۵ روز از زندان آزاد می شد و امشب (دوشنبه) این مهلت به پایان می رسد.

در حملۀ نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای ۱۲ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ و ۲۳ آذر ۱۳۹۴) در شهر زاریا حدود ۳۵۰ نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به شهادت رسیدند و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این کشتار را محکوم کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان، دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود.

این سازمان بین‌المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان می‎داد.