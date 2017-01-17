وضعیت شیخ زکزاکی «اسفبار» است/ شیخ به این زودی آزاد نخواهد شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- صمد حبیبی: آذر ماه سال گذشته بود که نظامیان ارتش نیجریه در اقدامی وحشیانه به منزل شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان این کشور در منطقه «گیسلو» در شهر «زاریا» واقع در ایالت «کادونا» یورش بردند.

در حملات وحشیانه سال گذشته ارتش نیجریه به منزل شیخ زکزاکی، درگیری شدیدی میان نظامیان و طرفداران این روحانی شیعی درگرفت که به دنبال آن حدود دو هزار نفر شهید و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. طبق اعلام رسمی نهادهای بین المللی، ارتش نیجریه پس از شهادت شمار زیادی از شیعیان اقدام به دفن آنها در گورهای دسته جمعی کرده است. نظامیان ارتش نیجریه در ایام ماه محرم الحرام و صفر نیز شیعیان عزادار حسینی را در منطقه «کانو» هدف حملات خود قرار دادند که منجر به شهادت دهها نفر از آنها شد.

از آذر ماه سال ۹۴ تاکنون مناطق مختلف کشور نیجریه صحنه تظاهرات مردمی در حمایت از شیخ زکزاکی و محکومیت ارتش این کشور بوده است.

اعتراضات مردمی نه تنها در مناطق مسلمان نشین بلکه در مناطق مسیحی نشین نیز ادامه می یابد؛ در اواسط آذر ماه سرانجام مقاومت شیعیان نیجریه جواب داد و دادگاه عالی نیجریه طی حکمی اعلام کرد شیخ ابرهیم زکزاکی به همراه همسر وی ظرف مدت ۴۵ روز آینده آزاد خواهند شد که این زمان در روز دوشنبه ۲۷ دی به پایان رسید اما ایشان آزاد نشدند.

در همین راستا، با «ماکسول کیون» وکیل رسمی رهبر حرکت اسلامی نیجریه گفتگو کردیم که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*ضرب الاجلی که دادگاه عالی نیجریه در مورد آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی داده بود، تمام شد و انتظار می رفت که شیخ از زندان آزاد شود. در مورد آخرین وضعیت شیخ مقداری توضیح می دهید؟

واقعیت این است که همچنانکه می دانیم، آخرین باری که گروهی از رهبران محلی به دیدار شیخ زکزاکی رفتند وضعیت ایشان اسفبار بود. زخمهای وی هنوز خون آلود بود و چشمهای وی در اثر برخورد ماموران ارتش در دسامبر سال ۲۰۱۵ به شدت آسیب دیده بود. بخش بزرگی از تلاشهای ما برای آزادی شیخ و بهبود وضعیت وی به صورت غیر مستقیم بوده که بتوانیم با وی ارتباطی مستقیم برقرار کنیم. چیزی که ما میدانیم این است که از آخرین باری که با وی ملاقات داشتیم، چشمهای وی هیچ معالجه ای در زندان دریافت نکرده است. بنابراین نتیجه ای که می توان گرفت این است که در زندان هیچ دکتری وی را برای چشم هایش معالجه نکرده است.

*آیا امیدی هست که بعد از اتمام ضرب الاجل دادگاه شیخ زکزاکی آزاد شود؟

باور ما این است که دولت نیجریه کمترین احترامی به حقوق شهروندی نداشته و با اینکه دادگاه حکم داده که شیخ زکزاکی باید دیروز آزاد می شد، دولت توجهی به این حکم نداشته است. من کلا در این مورد زیاد خوشبین نیستم که دولت بخواهد شیخ را آزاد کند؛ چون اگر دولت نیتی برای آزادی شیخ داشت، لازم نبود تا اتمام ضرب الاجل و مهلت دادگاه منتظر بماند. در واقع دولت با این روش خواسته که طرفداران شیخ از منابع در دسترس برای نجات شیخ نتوانند به طور مفیدی استفاده کنند و نیز خود ارتش بتواند آثار و بقایای خرابه های حمله سال ۲۰۱۵ را به خوبی مدیریت و پاکسازی نماید. ارتش در واقع از این وقت و انتظار دولت استفاده کرده و نیروی امنیتی لازم برای زندانی کردن شیخ را آماده کرده است. به نظر من این تاخیر در آزاد سازی شیخ از این امر نشات میگیرد. از نظر من دولت به حکم دادگاه احترام نخواهد گذاشت و شیخ به این زودی آزاد نخواهد شد.

وکیل شیخ زکزاکی

*از نظر استقلال قوه قضاییه فکر می کنید که قوه قضاییه در نیجریه چقدر از دولت مستقل عمل می کند؟

کلا فقط بروی کاغذ و به طور نظری قوه قضاییه نیجریه از دولت استقلال دارد اما واقعیت امر این است که دولت «بوهاری» در دادگاه ها دخالت و اعمال نظر می کند. حتما شما در مورد حوادث دسامبر سال ۲۰۱۵ شنیدید که دولت و ارتش شبانه به مسجد شیخ زکزاکی هجوم آورد و خیلی از پیروان شیخ زکزاکی را دستگیر کرد. یکی از دلایلی که ارتش آزادانه به محل تجمع شیعیان حمله کرد، این بود که دولت و قوه قضاییه نیجریه همکاری و همدستی زیادی داشتند تا یک نوعی مانع بر سر فعالیت مسجد ایجاد کنند. واقعیت این است که وقتی شما تمام این تصاویر را کنار هم می گذارید، به این نتیجه می رسید. قوه قضاییه بایستی مستقل باشد اما تحت تاثیر دولت بوده؛ بخصوص وقتی در مورد انتصابات در داخل سیستم قضایی صحبت می کنیم دولت دخالت کرده و در یک مورد که یکی از قضات بازنشسته شده ،باید قاضی جوانی جای وی را بگیرد اما دولت اصرار کرده که قاضی قبلی باید دوباره دادگاه را اداره نماید. تمامی این مستندات نشان می دهد که قوه قضاییه هیچ استقلالی نداشته است.