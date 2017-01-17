سرشماری زمستانه حیات وحش درمنطقه شکار ممنوع اشکورات پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداراه کل محیط زیست گیلان، علی درویشی با اشاره به اتمام سرشماری زمستانه حیات وحش در منطقه شکار ممنوع اشکورات شهرستان رودسر، اظهار کرد: با همکاری مأموران یگان حفاظت این اداره و پاسگاه سرمحیط بانی اشکورات در زیستگاه های شاخص و کوهستانی حیات وحش منطقه شکار ممنوع اشکورات عملیات آماربرداری و پایش وضعیت حیات وحش (کل و بز کوهی) به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه سرشماری حیات وحش منطقه امسال در دو نوبت یعنی اواخر آذر ماه و نیمه اول دی ماه انجام شده است، افزود: ۴۰ درصد مساحت کوهستانی و صخره ای زیستگاه کل و بز کوهی تحت پوشش سرشماری قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رودسر با اشاره به اینکه این زیستگاه ها شامل منطقه کوهستانی بزاکوه، سرخ تله، شرسر، هفت خانی، آبسر و پرچکوه است، گفت: انجام سرشماری و برآورد جمعیت گونه های شاخص جانوری منطقه شکار ممنوع اشکورات در اجرای شاخص های اختصاصی ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و سند برنامه راهبردی محیط زیست انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور پایش مستمر محیط زیستی و ارزیابی زیستگاه ها، برآورد تقریبی جمعیت حیات وحش جهت برنامه ریزی اصولی در مدیریت زیستگاه ها و ارتقای سطح حفاظت مناطق و پایداری زیست بوم ها دستورالعمل هایی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که ادارات محیط زیست در مناطق تحت مدیریت خود ملزم به اجرای آنها هستند.

درویشی به اقدامات مهم و مؤثر اداره حفاظت از محیط زیست رودسر اعم از نصب دوربین های تله ای هوشمند برای ثبت تصاویر و پایش جمعیت وحوش در مناطق صعب العبور و زیستگاه های حساس جانوری سرخ تله اشکورات اشاره و تصریح کرد: نصب این دوربین ها با گشت و کنترل اجرایی مأمورین در حفاظت از اکوسیستم های طبیعی مناطق همراه است.

درویشی یادآورشد: ضمن ثبت تصاویر حیات وحش در بازبینی دوربین ها، تصاویر تعدادی از شکارچیان در منطقه سرخ تله اشکورات ثبت و پرونده در محاکم قضایی تحت رسیدگی است.

به گفته این مسئول منطقه شکار ممنوع اشکورات به مساحت تقریبی ۴۰ هزار هکتار، گنجینه ارزشمند تنوع زیستی شامل کل و بز کوهی، پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای، شوکا و انواع پرندگان، دوزیستان و خزندگان و گونه های گیاهی سرخدار، زربین، راش، افرا، نمدار، شمشاد، بلوط، سوسن چلچراغ و ... است.