بسیار ناهماهنگ و پراشتباه بودیم/ عملکرد استقلال راضی کننده نبود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه پس از شکست دوباره تیمش برابر استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی گفت: نسبت به بازی قبل برابر نفت تهران از بچهها راضی نیستیم، آنها راضیکننده بازی نکردند و متأسفانه خیلی ناهماهنگ بودند.
وی تأکید کرد: بینظمی و پاسهای اشتباه در تیم ما زیاد بود و مثل همیشه بازی نکردیم. باید فیلم بازی را چندین بار تماشا کنیم تا علت این بینظمی و ناهماهنگی را پیدا کرده تا هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنیم.
خرمگاه در ادامه گفت: نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود که بازیکنان ما اینطور ناهماهنگ بودند و نمیتوانستند چند پاس سالم به یکدیگر بدهند. ما باید از فردا تمرینات خوبی را برای دیدار برابر نفت آبادان انجام دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که جام حذفی را از دست دادیم و دیگر امیدی به قهرمانی در لیگ را هم ندارید؛ پس هدفتان از بازی چیست؟ گفت: این نظر شماست اما ما هدفمان بازی و کسب نتایج خوب است، به همین دلیل امید داریم زیرا کسی که امید نداشته باشد، مُرده است.
مربی استقلال تهران تصریح کرد: تا پایان فصل بازیهای زیادی مانده و هر اتفاقی میتواند در فوتبال بیافتد، بنابراین ما تلاش میکنیم تا بتوانیم در بازیهای اینده به پیروزی برسیم.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال برای دیدار برابر نفت به شرایط آرمانی خواهد رسید یا خیر؟ گفت: فرصت کمی تا این دیدار داریم اما تلاش میکنیم تا با یک ریکاوری خوب، تمرینات منظم در دیدار برابر نفت آبادان به پیروزی برسیم.
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